Netflix wprowadza reklamy i nową ofertę na rynku brytyjskim - co się zmienia?

To już oficjalna informacja — Netflix potwierdził i podał daty wprowadzenia tańszych pakietów z reklamami. Kiedy nowe oferta będzie obowiązywać w UK? W jakich krajach zostaną wprowadzone zmiany? Zapraszmy do lektury!

Od dobrych kilku miesięcy trwały spekulacje dotyczące nie tego „czy”, ale raczej „kiedy” władze Netflixa zdecydują się na wprowadzenie zmian w swojej ofercie. Przypomnijmy, w drugim kwartale 2022 liczba subskrybentów największej platformy streamingowej na świecie spadła i to po raz drugi z rzędu. Netfliksowy rząd dusz zmniejszył się do 220,67 mln (spadek o 970 tys. subskrybentów). Dodajmy, że w pierwszym kwartale spadek liczby osób płacących za konto na Netflixie był mniejszy i sięgnął około 200 tysięcy, ale był to pierwszy taki przypadek od ponad dekady. Jak się okazuje, nie można rosnąć w nieskończoność...

Niemniej, z powodu tych spadków akcje Netflixa straciły na wartości i akcjonariusze domagali się zdecydowanych działań. W odpowiedzi na ich obawy władze wielkiego N miały pracować nad rozwiązaniem tej kwestii. Mówiło się, że już wkrótce (2023?) ma pojawić się tańszy pakiet, ale z reklamami oraz dodatkowe opłaty za udostępnianie swojego profilu innym.

Teraz, jest już wszystko jasne. Oto wszystko, co wiemy o zmianach w ofercie Netflixa!

Oficjalnie potwierdzono wprowadzenie pakietu Basic z reklamami

Przede wszystkim, zmiany nie obejmą wszystkich subskrybentów. Ogłoszono, że zostaną wprowadzone w 12 krajach. Będą to: Stany Zjednoczone, Australia, Brazylia, Francja, Hiszpania, Japonia Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Nie ma na tej liście Polski, ale jest UK.

Na czym polegać będą zmiany? W ofercie Netflixa pojawi się pakiet z reklamami. Będzie on obejmował ograniczoną liczbę dostępnych tytułów, a maksymalna jakość odtwarzania wyniesie 720p. Nie będzie możliwości zgrywania programów na dysk twardy i oglądania ich offline Reklamy będą trwać 15 lub 30 sekund. Będzie się pojawiać zarówno przed rozpoczęciem danego filmu lub odcinka serialu, jak i w jego trakcie. Ile ich będzie? Sumaryczny czas trwania reklam wyniesie od 4 do 5 minut w czasie jednej godziny oglądania.

Kiedy nowy pakiet zacznie być dostępny? W USA program rusza 3 listopada, a w Wielkiej Brytanii niedługo potem - 6 listopada 2022 roku. Partnerem technologicznym Netflixa w tej kwestii został Microsoft, a dwie firmy DoubleVerify i Integral Ad Science od 2023 roku będą rejestrować ruch reklamowy.

Zaznaczmy, że z pewnością na decyzję Netflixa w tym zakresie miał wpływ ruch poczyniony przez konkurencje. Już w grudniu 2022 roku pojawi się abonament reklamowy Disney+.

Jak wygląda nowa oferta Netflixa na rynku brytyjskim?

Jak będzie wyglądał nowy cennik Netflixa w Wielkiej Brytanii? Pakiet Basic z reklamami to koszt 4,99 GBP miesięcznie. W porównaniu z pakietem Basic bez reklam różnica w cenie sięga dwóch funtów — za możliwość wyłączenia reklam zapłacimy 6,99 GBP. Z kolei pakiet Standard kosztuje 10,99 GBP i pozwala oglądać na dwóch urządzeniach, podczas gdy oferta Premium zwiększa ilość urządzeń do czterech, co 15,99 GBP. Pojawienie się tańszego pakietu Netflix oznacza, że ​​różnica między najtańszym a najdroższym planem wynosi 11 GBP.

