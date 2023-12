Tysiące użytkowników serwisu Netflix zgłosiło w poniedziałek problemy z dostępem do platformy. Liczba raportów o błędach zaczęła gwałtownie rosnąć około 17.52, a do godziny 18.22 zgłoszono ponad 17 000 raportów. Jak teraz wygląda sytuacja?

Przedstawiciel Netflix wydał oświadczenie: „Bardzo nam przykro, ale w przypadku niektórych użytkowników mamy nieoczekiwane problemy techniczne z serwisem. Nasi inżynierowie pracują nad naprawieniem tego problemu tak szybko, jak to możliwe i będziemy publikować aktualizacje na ten temat”.

Po problemach w poniedziałek wieczorem Netflix powrócił już do większości użytkowników po tym, jak tysiące osób na całym świecie – w tym w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – zgłosiło awarię.

. @netflix Can you please fix #NetflixDown problem asap coz I ’m on my holiday & can’t waste my day sleeping or doing nothing. pic.twitter.com/k3jZlQIyGR

— Amolik Rattan Singh Aujla (@Amolik_Aujla) December 11, 2023