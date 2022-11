Neonazista z USA atakuje amerykańskim żołnierzy stacjonujących w Polsce

Fot: Pxhere

Amerykański nazista aresztowany wcześniej w Auschwitz zostanie oskarżony o werbalny atak na żołnierzy amerykańskich stacjonującymi w naszej ojczyźnie. Miał w centrum handlowym między innymi zwrócić się do jednego z żołnierzy o czarnym kolorze skóry, aby „trzymał się z dala od białych kobiet”.

Nagranie z tego incydentu pojawiło się w mediach społecznościowych w minioną środę po południu. Widzimy na nim, jak mężczyzny nagrywający całe zajście kamerą zaczepia amerykańskich żołnierzy. Posługuje się przy tym obrzydliwymi rasistowskie i homofobicznymi zwrotami, a momentami wręcz po prostu idiotycznymi sformułowaniami. Według doniesień „The Daily Mail” autorem tego nagrania jest Jon M., amerykański neonazista, który we wrześniu został aresztowany w związku z demonstracją przed obozem koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Amerykańscy żołnierze zostali słownie zaatakowani w polskim centrum handlowym

W swoich wypowiedź autor tego skandalicznego nagrania atakuje przede wszystkim samą Amerykę i amerykańskich żołnierzy. Retorycznie pyta, czy w Polsce pojawiły się, aby „szerzyć sodomię”, mówiąc, że to najważniejszy towar eksportowy Ameryki. Słysząc te słowa, jeden z mężczyzn z USA kwituje komentarz ironicznym śmiechem, a jego koledzy idą w jego ślady. Żołnierze konsekwentnie, przez całą długość nagrania ignorowali wszelkie zaczepki ze strony autora nagrania.

Następnie autor pyta, jak się czują, broniąc kraju, którego bycie obywatelem nie ma żadnego znaczenia. „Każdy Meksykanin może po prostu przekroczyć granicę”, „czy jesteście tu, aby szerzyć seks analny, czy właśnie tego uczycie się podczas swojego szkolenia”, „wszyscy dowódcy wyższego szczebla w US to sodomici”, „pilnujcie, aby Polska pozostała biała” - to kolejne z jego zaczepek. Zwrócił się również do ciemnoskórego żołnierza, aby ”trzymał się z dala od białych kobiet”.

Godnie znosili obrzydliwe obelgi swojego rodaka

Jakie były reakcje na te nagrania? Użytkownicy Twittera chwalili żołnierzy za ich powściągliwość, jeden z użytkowników napisał: „Do amerykańskich żołnierzy – nie mógłbym być z was bardziej dumny, gdybyście byli moimi własnymi synami”. „Szedłeś z godnością i odwagą. Bardzo dziękuję za waszą służbę i honor. Każdego dnia sprawiasz, że Stany Zjednoczone są z ciebie dumne” - to inny z komentarzy. „To mnie po prostu wkurzyło. Nie ma nic lepszego do roboty niż być rasistą" - dodawała inna osoba.

Dodajmy, że poza doniesieniami „The Daily Mail” nie mamy żadnego potwierdzenia, że mężczyzna, który zaczepiał Amerykanów to właśnie 39-letni Jon M. Przypomnijmy, całkiem niedawno, we wrześniu 2022 roku został aresztowany w Polsce za noszenie naszyjnika ze swastyką i pozowanie z wulgarnymi transparentami, które szydziły z żydowskich przywódców przed główną bramą obozu w Oświęcimiu.

Już wcześniej dopuszczał się on rasistowskich i ksenofobicznych wybryków

W budzącej grozę prowokacji M., stojąc przed główną bramą, trzyma tabliczkę z napisem z wulgarnymi i haniebnymi oskarżeniami kierowanym wobec Jonathana Greenblatta, kierującego Anti-Defamation League, która prowadzi kampanie przeciwko antysemityzmowi w USA. „Zostałem dziś skuty kajdankami i aresztowany w Polsce za (((mowa nienawiści))) w sprawie Aushwitz [sic]” - napisał M. w osobnym poście w mediach społecznościowych. „Właśnie dzisiaj zostałem zwolniony z grzywną, a moje łańcuchy i komputer zostały tymczasowo skonfiskowane. Życie jest dobre! Nie możecie mnie powstrzymać, Żydzi!".

Dodajmy, że to nie jedyny taki wybryk amerykańskiego neonazisty, który miał mieć miejsce w Polsce. Całkiem niedawno, na początku września 2022 roku pojawiły się doniesienia o jego ataku na obywatela Indii w Warszawie. Tuż po tym, jak wyszedł z aresztu w związku z podobnym incydentem w okolicy stołecznego Atrium Reduta. Napastnik sfilmował sam siebie, jak zaatakował całkiem przypadkowego przechodnie o ciemniejszym kolorze skóry. „Dlaczego przyjeżdżacie na ziemię białych ludzi, chcecie żerować na naszej ciężkiej pracy? Dlaczego nie zbudujecie własnego kraju?” - wykrzykuje neonazista z USA, który z zawodu jest kelnerem i niedoszłym aktorem, jak cytujemy za lokalnym portalem TVN Warszawa.

Kim jest Jon M.?

Ofiara tego rasistowskiego do samego końca (nagrania) pozostała niewzruszona na lecącego w jego kierunku wyzwiska. Co więcej, M. próbuje udowodnić, iż jest... obywatelem naszego kraju! "Mogę cię nagrywać, to jest mój kraj, jestem Europejczykiem" - komentuje, a potem dodaje, iż... jest z Ameryki. „Jestem z Ameryki i w Ameryce jest was zbyt wielu, więc dlaczego jesteś w Polsce? Myślisz, że po prostu możesz najechać na Polskę? Masz swój własny kraj. Dlaczego do niego nie wrócisz?".

Zajrzyj także na naszą główną stronę: polishexpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez polishexpress.co.uk:

Polak z Carlise pokonał brytyjskie przepisy i udało mu się sprowadzić do UK swoją żonę i syna

Zakupy w Tesco będą niemożliwe bez karty Clubcard i pobrania aplikacji? Brytyjczyk wściekł się, gdy nie mógł bez tego kupić kanapki

Progi podatkowe zostaną zamrożone do 2028 roku? Wszyscy w UK będą musieli zrzucić się na ogromną dziurę w finansach publicznych

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!