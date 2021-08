„Nawet więźniowie mają prawo do większej wolności niż osoby zmuszane do odbycia kwarantanny hotelowej”. Prawnicy szykują pozew przeciwko rządowi

Fot. Getty

Czy przepisy wprowadzone przez rząd brytyjski, zmuszające podróżnych wracających z krajów z tzw. czerwonej listy do poddania się przymusowej kwarantannie hotelowej, stanowiły „bezprawne pozbawienie wolności”? Tak twierdzą niektórzy prawnicy i nie wykluczają wstąpienia w związku z tym na drogę sądową.

Jedna z brytyjskich kancelarii prawnych, reprezentująca podróżnych, określiła politykę rządu Borisa Johnsona dotyczącą kwarantanny hotelowej jako „bezprawne pozbawienie wolności”. Prawnicy twierdzą, że nawet „więźniowie mają prawo do większej wolności niż osoby, które są zmuszane do [odbycia] kwarantanny w hotelu”. I, jak donosi BBC, zespół prawników będzie się teraz domagał odszkodowania dla każdej osoby, która została w pełni zaszczepiona na terenie Zjednoczonego Królestwa, a która i tak musiała po powrocie z kraju z tzw. czerwonej listy poddać się obowiązkowej kwarantannie hotelowej w cenie £1 750 - £2 285.

Obowiązek kwarantanny hotelowej to złamanie praw człowieka?

Prawnicy kancelarii są zdania, że obowiązek poddania się kwarantannie hotelowej stanowi złamanie praw człowieka. - Obowiązkowa kwarantanna hotelowa to fundamentalne naruszenie praw człowieka. Doprowadziło to do błędnego uwięzienia osób, które są w pełni zaszczepione i mają negatywny wynik [na koronawirusa]. Chcemy, aby ta drakońska polityka została odrzucona, a poszkodowani otrzymali odpowiednie odszkodowanie – zaznaczył Tom Goodhead, wspólnik zarządzający w kancelarii PGMBM. I dodał, że większość osób poszkodowanych przez politykę rządu to nie ludzie, którzy wyjeżdżają do krajów z tzw. czerwonej listy dla własnej przyjemności, ale ze względów zawodowych. - Oni często wyjeżdżają w powodu nagłych wypadków i nie podróżowaliby, gdyby nie uznali, że jest to absolutnie konieczne – doprecyzował Goodhead.