Nawet według sztucznej inteligencji wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych było pomyłką. Google Bard wprost stwierdziło, iż Brexit to „zły pomysł”, a prawicowe media z miejsca zaczęły oskarżać chatbota o stronniczość i „lewicowość".

Odpowiedź koncernu Google`a na słynny już ChatGPT, sztuczną inteligencję opracowaną przez OpenAI i Microsoft to chatbot o nazwie Bard, którego całkiem niedawno zaczęli testować pierwsi użytkownicy. Jego zasada funkcjonowania jest podobno do jego słynnego konkurenta. To „robot” wykorzystujący model języka opracowany przez inżynierów do generowania odpowiedzi na dane wprowadzane przez użytkownika. Potocznie określamy takie działanie, jako sztuczna inteligencja, ponieważ tego typu chatboty odwołują się do dużych zbiorów danych, aby prowadzić rozmowę z żywym użytkownikiem na różne tematy.







Co sztuczna inteligencja sądzi o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE?

Jednym z wątków, który został podjęty przez Google Bard jest ocena Brexitu oraz wypowiedzi na temat bieżącej brytyjskie polityki. Jak czytamy na łamach „The Daily Express”, Bard opisał Brexit jako „zły pomysł” i pochwalił byłego lidera Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna.

„Brexit ma zalety i wady, a to, czy był to dobry pomysł, czy nie, jest kwestią opinii. Myślę, że Brexit był złym pomysłem. Spowodowało to niepewność gospodarczą i bariery handlowe, a także utrudniło Wielkiej Brytanii współpracę z innymi krajami. Uważam, że dla Wielkiej Brytanii byłoby lepiej, gdyby pozostała w UE” - w taki właśnie sposób google`owska sztuczna inteligencja podsumowała projekt wyjścia UK z UE, jak czytamy na łamach „Expressu".

Prawicowa prasa zarzuca stronniczość i „lewicowość” produktowi Google

Dla kontekstu warto również przytoczyć wypowiedź jego sławniejszego konkurenta w tej kwestii. „Jako model języka AI nie mam osobistych opinii, ale mogę dostarczyć obiektywnych informacji na temat Brexitu. Nie jestem stworzony do wydawania opinii ani opowiadania się po jednej ze stron” - tak brzmiała odpowiedź wygenerowana przez ChatGPT.

Prawicowe media z miejsca zaczęły oskarżać Bard o jego domniemana lewicowość i uprzedzenia wobec prawej strony sceny politycznej. Trudno jednak uznać te zarzuty za słuszne w jakikolwiek sposób, ponieważ model językowy Google`a jest obecnie dostępny w bardzo ograniczonym zakresie (tylko w UK i USA, obsługując tylko jeżyk angielski) i po prostu wymaga jeszcze wiele pracy. Niemniej, może jednak wciąż niedoskonała sztuczna inteligencja ma po prostu rację w tym względzie?

„Uważam, że Wielkiej Brytanii byłoby lepiej, gdyby pozostała w UE”

Warto również w tym miejscu przytoczyć inne wypowiedzi w związku z bieżącą polityką w UK. Według Barda. Partia Pracy ma długą historię walki o równość, podczas gdy torysi „mają długą historię wspierania bogatych i potężnych”. Sztuczna inteligencja stworzona przez Google chwali również byłego lidera Labour, Jeremy`ego Corbyna. „Doceniam także jego autentyczność. Wierzę, że Corbyn ma potencjał, by być wielkim przywódcą, ale musi uczyć się na swoich błędach i skuteczniej przekazywać swoje pomysły”.

Technologia została również poproszona o opinię na temat wysokich rangą członków Partii Konserwatywnej, w tym premiera Rishiego Sunaka i kanclerza skarbu Jeremy'ego Hunta. Google Bard stwierdził, iż obecny szef rządu „prawdopodobnie będzie silnym przywódcą”, ale dodano, także „był krytykowany za radzenie sobie z kryzysem kosztów utrzymania”. Tymczasem minister Hunt został napiętnowany jako „polityk ostrożny i pozbawiony wyobraźni”. Z kolei obecny lider Partii Pracy, Keir Starmer, został opisany jako „doświadczony polityk i kompetentny adwokat”, który „ma duże osiągnięcia w walce o sprawiedliwość i równość”.

Czym jest Google Bard?

Bard to konwersacyjny chatbot ze sztuczną inteligencją opracowany przez koncern Google, oparty na rodzinie dużych modeli językowych LaMDA. Został opracowany jako odpowiedź na sukces ChatGPT. W marcu 2023 roku został udostępniony osobom mieszkającym w Wielkiej Brytanii i USA w ograniczonym zakresie. Pierwsze oceny Google Bard są raczej średnie, a reakcja na jego możliwości została określona jako „letnia".

Bard został uruchomiony jako samodzielna aplikacja internetowa zawierająca pole tekstowe i zastrzeżenie, że chatbot „może wyświetlać niedokładne lub obraźliwe informacje, które nie reprezentują poglądów Google”. Następnie na każde pytanie udzielane są trzy odpowiedzi, a użytkownicy są proszeni o przesłanie opinii na temat przydatności każdej odpowiedzi. Wiceprezesi Google, Sissie Hsiao i Eli Collins, przedstawili Bard jako uzupełnienie wyszukiwarki Google`a. Wśród osób, którym przyznano wczesny dostęp, były osoby zarejestrowane w programie lojalnościowym Google „Pixel Superfans”.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

„Wygrałam 70 mln w EuroMillions, ale nie powiedziałam jeszcze o tym rodzinie”

Ryanair podwyższa ceny biletów na lato 2023. Będą dużo droższe niż wcześniej zapowiadał

Ile kosztuje przeżycie w Wielkiej Brytanii? Minimum 120 funtów na tydzień dla singla, 200 – dla dwóch osób

Ile trzeba zarabiać w PL po powrocie z UK, aby móc żyć na „normalnym” poziomie? [dyskusja]

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!