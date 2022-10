Nawet milion kierowców w UK może zostać ukaranych grzywną w wysokości £1 000. Dlaczego i komu to grozi?

DVLA ostrzega, by kierowcy sprawdzili dokumenty uprawniające ich do jazdy

Fot. Getty

The Driver and Vehicle Licensing Agency ostrzega, że nawet milion kierowców w UK może w najbliższym czasie otrzymać grzywnę w wysokości £1000. O co chodzi i dlaczego aż tylu zmotoryzowanym grozi tak wysoka kara?

Kierowcy w UK nie odnawiają prawa jazdy na czas

Agencja The Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) informuje, że nawet jednemu milionowi kierowców grożą wysokie kary za nieodnowienie prawa jazdy ze zdjęciem. Po dochodzeniu przeprowadzonym przez Press Association na podstawie prawa dostępu do informacji publicznej (ang. Freedom of Information, FOI), DVLA ujawniło, że ponad 900 000 kierowców dysponowało na koniec sierpnia 2022 roku nieważnym prawem jazdy. Jednocześnie w ostatnim roku 2,5 miliona kierowców odnowiło swoje prawo jazdy ze zdjęciem już po terminie lub w ciągu 56 dni od daty ich wygaśnięcia.

Wysokie kary za nieodnowienie prawa jazdy ze zdjęciem

Prawo brytyjskie wymaga, by kierowcy odnawiali swoje prawo jazdy ze zdjęciem (ang. photocard licence) co dziesięć lat, ponieważ mniej więcej co dekadę znaczącej zmianie ulega nasz wygląd. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi nie tylko wspomnianą wyżej grzywną w wysokości £1000, ale też może mieć opłakane skutki w przypadku starania się od ubezpieczyciela o pieniądze za wypadek. Jeśli w momencie zgłaszania szkody prawo jazdy jest nieaktualne, to ubezpieczyciel ma pełne prawo do tego, żeby wniosek taki odrzucić.

Szacuje się, że liczba osób w Wielkiej Brytanii, których dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów straciły ważność, stanowi około 2 proc. wszystkich kierowców w kraju. DVLA podejrzewa także, że niewielka liczba nieodnowionych praw jazdy obejmuje osoby, którzy na dobre przestały prowadzić samochód. Agencja informuje jednocześnie, że osoby, które spóźniły się z przedłużeniem dokumentu, ale to ostatecznie zrobiły, nie poniosą kary. A dodatkowo osoby, które dysponują już aktywnym wnioskiem o odnowienie prawa jazdy, mogą kontynuować prowadzenie pojazdów, ale pod warunkiem, że spełniły poprzednie wymagania dotyczące uzyskania dokumentu.

Odnowa prawa jazdy w UK – szybko i tanio

Urzędnicy The Driver and Vehicle Licensing Agency przypominają, że odnowienie prawa jazdy to szybka i tania procedura. Kierowcy do 70. roku życia są prawnie zobowiązani do uaktualniania prawa jazdy ze zdjęciem raz na 10 lat, a kierowcy po ukończeniu 70. roku życia - raz na trzy lata. O tym, kiedy mija termin ważności dokumentu, informuje Sekcja 4b na awersie prawa jazdy. - Zachęcamy kierowców do korzystania ze strony GOV.UK, ponieważ składanie wniosków online jest najszybszym i najtańszym sposobem odnowienia prawa jazdy ze zdjęciem. W przypadku osoby, która całkowicie przestanie prowadzić, powinna ona poinformować DVLA i zwrócić swoje prawo jazdy, zamiast zachowywać je jako nieaktualny dokument tożsamości ze zdjęciem”.

Wniosek o wydanie nowego prawa jazdy kosztuje £14, a cały proces zajmuje 5 dni. Wniosek złożony pocztą kosztuje £17, a skorzystanie w tym względzie z pomocy pośredników – jeszcze więcej.

