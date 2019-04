Nawet milion imigrantów z UE może zostać w UK pozbawionych prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Fot. Getty

Zgodnie z prawem imigranci z krajów UE mieszkający w UK mają prawo głosować w wyborach lokalnych i w wyborach do Parlamentu Europejskiego na takiej samej zasadzie, jak obywatele brytyjscy. Aby jednak wziąć udział w UK w wyborach do PE imigranci z UE muszą uzupełnić specjalny formularz, a ten... z uwagi na chaos związany z Brexitem, został wysłany jedynie do ok. 2 mln z nich.

Organizacje skupiające imigrantów z krajów Unii Europejskiej biją na alarm, ponieważ okazuje się, że z powodu chaosu związanego z Brexitem prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może zostać pozbawionych nawet milion z nich. Wszystko to dlatego, że rząd za późno zabrał się za rozsyłanie specjalnych formularzy, za pomocą których obywatele unijni mogą się zarejestrować na wybory. Zwyczajowo imigranci otrzymują stosowne formularze na 4 miesiące przed datą wyborów, natomiast obecnie zostały one do nich wysłane zaledwie kilka tygodni przed wyborami. Co więcej, jak czytamy w „The Independent” formularze nadal nie trafiły do ok. 1/3 zainteresowanych.

- Z uwagi na bardzo napięty harmonogram nalegamy, aby rząd zezwolił tym obywatelom UE, którzy nie zdołają się zarejestrować przed 7 maja, wypełnić wymagany formularz UC1 w momencie pojawienia się w punkcie wyborczym 23 maja – powiedział Roger Casale, sekretarz generalny organizacji New Europeans. - Mamy nadzieję, że rząd szybko dostrzeże, iż jest to sensowne rozwiązanie, a także że nie będziemy musieli wstępować na drogę prawną, by zagwarantować pełną partycypację wszystkich ludzi w demokratycznych wyborach – dodał.

