Nawet kilka milionów 50-pensówek, które miały uświetnić wyjście UK z UE, zostanie przetopionych? Zawierają... błędną datę Brexitu

3 miliony 50-pensówek uświetniających Brexit miało zostać wpuszczonych do obiegu już w przyszłym tygodniu. Problem polega jednak na tym, że... monety, jak wszystko na to wskazuje, będą zawierać błędną datę Brexitu.

Po ostatnich wydarzeniach w Parlamencie i w trakcie oczekiwania na zgodę Unii Europejskiej w sprawie kolejnego wydłużenia Brexitu, chyba już nikt nie wierzy w to, że Wielka Brytania zdoła opuścić Wspólnotę dnia 31 października 2019 r. Tymczasem brytyjska mennica chciała uczcić to wiekopomne wydarzenie wypuszczając aż 10 mln 50-pensówek z napisem „Pokój Dobrobyt i Przyjaźń z wszystkimi narodami 31 Październik 2019” (ang. „Peace Prozperity and Friendship with all nations 31 October 2019”.

Pierwsze 3 z 10 mln 50-pensówek miały zostać wpuszczone do obiegu już w przyszłym tygodniu. I choć Królewska Mennica Brytyjska odmawia w tej sprawie komentarza, to raczej nie trudno zgadnąć, że mennica monety te ma już przygotowane. Jeśli zatem, a wszystko na to wskazuje, Wielka Brytania nie opuści UE z końcem października, to kilka milionów 50-pensówek będzie musiało zostać stopionych i wyprodukowanych ponownie.

Były minister finansów Philip Hammond nie wyklucza jeszcze, że bezużyteczne monety „staną się rarytasem dla kolekcjonerów”. Choć w uwadze Hammonda nie trudno jest dostrzec sporej dozy sarkazmu, jako że jest on jednym z największych przeciwników premiera Borisa Johnsona, wykluczonym, podobnie jak 21 innych konserwatywnych parlamentarzystów, z Partii Konserwatywnej, po zagłosowaniu z początkiem jesieni przeciwko rządowym ustawom.

