Nawet 60 000 ludzi może umrzeć w UK tej zimy z powodu grypy! Eksperci apelują, by się szczepić

Fot. Getty

Eksperci obawiają się, że po nadmiarowych zgonach z powodu Covid-19, tej zimy przyjdzie kolej na wysyp zgonów z powodu grypy. Mieszkańcy UK mają osłabiony układ odpornościowy z powodu licznych w ciągu ostatnich 18 miesięcy lockdownów, co u wielu z nich może doprowadzić do znacznie cięższego przebiegu choroby.

Lekarze i urzędnicy związani ze służbą zdrowia obawiają się, że tej zimy na grypę może w UK umrzeć nawet 60 000 osób. Profesor Jonathan Van-Tam twierdzi, że brak większych ognisk grypy w zeszłym roku doprowadzi do powstania tej zimy zagrożenia, które może stać się „poważnym problemem dla zdrowia publicznego”. Z modeli przygotowanych przez Academy of Medical Sciences wynika, że brak odporności wśród całej populacji, spowodowany ograniczeniami w miksowaniu się ludzi przez koronawirusa, może skutkować 15 000 - 60 000 nadmiarowych zgonów. Z tego też względu eksperci apelują do społeczeństwa o jak najszybsze szczepienie się przeciwko wirusowi grypy.

NHS szczepi przeciwko grypie

Aby ograniczyć nadmiarowe zgony NHS prowadzi akcję szczepień przeciwko grypie. W ramach programu opublikowanego w zeszły piątek, NHS będzie chciał zaszczepić przeciwko grypie do co najmniej 85 proc. osób w wieku 65 lat i starszych. Dodatkowo lekarze mają też nadzieję dotrzeć ze szczepionką do co najmniej 75 proc. osób cierpiących na inne, poważne choroby, do co najmniej 75 proc. kobiet w ciąży, do 70 proc. uprawnionych do szczepienia dzieci oraz do co najmniej 85 proc. wszystkich pracowników służby zdrowia i opieki społecznej.

Na razie jeszcze poziom aktywności wirusa grypy w populacji jest bardzo niski. Ale profesor Van-Tam ostrzega, że opinia publiczna musi poważnie potraktować wirusa tej zimy, który wraz z Covid-19 może spowodować śmiertelną mieszankę. - Oba [wirusy] mogą się łatwo rozprzestrzeniać, prowadzić do hospitalizacji i oba mogą być śmiertelne. To naprawdę ważne, aby ludzie otrzymali szczepionki tak szybko, jak to możliwe – zaznaczył.