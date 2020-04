Nawet 6 mln osób mogło już zostać zainfekowanych nowym patogenem – twierdzi ekspert Uniwersytetu Oksfordzkiego

To szacunki przedstawione przez epidemiologa z Uniwersytetu Oksfordzkiego

Fot. Getty

Profesor Christophe Fraser z Uniwersytetu Oksfordzkiego, pełniący obecnie rolę czołowego dorady NHS twierdzi, że nowym patogenem mogło się już zarazić 6 mln mieszkańców UK. Zespół profesora Frasera pracuje nad specjalną aplikacją pozwalającą wyśledzić kontakt z osobą chorą na Covid-19.

Aplikacja śledząca rozprzestrzenianie się koronawirusa, nad którą pracują brytyjscy naukowcy pod egidą NHS, została uznana przez rząd w Londynie za jeden z kluczowych elementów pozwalających wrócić mieszkańcom UK do jako takiej normalności. Przewodzący zespołowi naukowców, profesor Christophe Fraser z Uniwersytetu Oksfordzkiego twierdzi, że testowanie populacji na masową skalę oraz śledzenie, za pomocą nowoczesnej technologii, kierunków rozprzestrzeniania się wirusa, to środki kluczowe dla powstrzymania pandemii, poluzowania restrykcji w zakresie lockdownu i powrotu do w miarę normalnego życia.

Christophe Fraser zaznaczył jednak w najnowszym wywiadzie dla Andrew Marra na łamach BBC, że aplikacja będzie skuteczna w momencie, gdy ściągnie ją na swój telefon przynajmniej 60 proc. populacji. - W prognozach na następne trzy miesiące odkryliśmy, że 1-2 użytkowników aplikacji, którzy będą postępować zgodnie z instrukcjami, zapobiegnie 1 infekcji. Aby za pomocą aplikacji powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii, musiałoby z niej skorzystać 60 procent populacji. A liczba infekcji może być jeszcze mniejsza, jeśli stosowane będą też nadal inne środki, takie jak dystans społeczny, masowe testowanie dużych społeczności ludzkich, a nawet ręczne śledzenie kontaktów – zaznaczył profesor.

Epidemiolog, zapytany przez Andrew Marra o liczbę osób w UK, które od początku roku zakaziły się koronawirusem, potwierdził, że może ich być nawet 6 milionów, „choć raczej trochę mniej”. - W tym względzie jest sporo niepewności, ale powiedziałbym, że na poziomie krajowym, na tym etapie, zainfekowanych może być gdzieś pomiędzy 3 - 10 proc. populacji. Wciąż czekamy na ostateczne badania oparte na testach immunologicznych, ale szacunki te opieramy na naszej wiedzy odnośnie rozprzestrzeniania się koronawirusa - wyznał Fraser.