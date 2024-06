Podróże i turystyka Nawet 50 lotów odwołanych z i do Londynu Gatwick. Problemem braki kadrowe

Blisko 50 lotów zostało wczoraj wieczorem odwołanych z i do portu lotniczego London Gatwick z uwagi na braki kadrowe w wieży kontroli lotów. Problemy najbardziej dotknęły tanie linie lotnicze EasyJet. Ale swoje połączenia musiały także przełożyć m.in. linie British Airways czy Wizz Air.

Na lotnisku London – Gatwick brakuje kontrolerów lotów

Odwołane loty w piątek wieczorem z i do portu lotniczego London Gatwick to efekt braków kadrowych w wieży kontroli lotów. Rzecznik agencji NATS zrzeszającej kontrolerów ruchu lotniczego i występującej w ich imieniu poinformował, że przyczyną zakłóceń w siatce połączeń na drugim pod względem wielkości lotnisku w UK są „niedające się uniknąć niedobory personelu, które dotknęły zespół na lotnisku”. NATS zapewniło też, że w celu przywrócenia normalnego ruchu na Gatwick, agencja ściśle współpracuje z władzami lotniska i dotkniętymi liniami lotniczymi.

Przeczytaj też:

Pasażer Ryanaira założył na siebie pięć warstw ubrań. Nie chciał płacić za nadbagaż Breaking News

– Serdecznie przepraszamy linie lotnicze i ich pasażerów za opóźnienia i niedogodności, do jakich doprowadziła ta sytuacja – zaznaczył rzecznik.

Zaplanowanej podróży nie odbyło nawet 8000 osób

Z szacunków dziennikarzy „The Independent” wynika, że w piątek 21 czerwca na lotnisku London Gatwick odwołanych zostało około 50 lotów, co uziemiło około 8000 pasażerów. Najwięcej rejsów z i do Londynu musiały odwołać tanie linie lotnicze easyJet, a dotyczyły one m.in. połączeń z Belfastem, Edynburgiem, Maltą, Majorką czy Wenecją. Ale zakłóceniami na lotnisku dotknięte zostały także m.in. linie lotnicze British Airways, Wizz Air czy Vueling.

Przeczytaj też:

Najlepsze oferty wakacji all-inclusive last minute na to lato Breaking News

– Ściśle współpracujemy z Nats i liniami lotniczymi, aby zminimalizować zakłócenia. W przyszłości wymagamy od kierownictwa Nats pilnego zapewnienia odpowiedniego poziomu zasobów, aby zapobiec zakłóceniom dla naszych pasażerów – zaznaczył rzecznik lotniska Gatwick. A rzecznik easyJet dodał: – Ze względu na problemy kadrowe kontroli ruchu lotniczego Nats na lotnisku Gatwick, liniom lotniczym nałożono ograniczenia w zakresie przepływu. To spowodowało, że niektóre loty do i z Gatwick nie mogły się odbyć. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zminimalizować skutki zakłóceń. Powiadomiliśmy osoby dotknięte odwołanymi lotami o dostępnych im opcjach. Chociaż jest to całkowicie poza naszą kontrolą, to przepraszamy za niedogodności, jakich doświadczyli nasi klienci.