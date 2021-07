Nawet 5 mln w pełni zaszczepionych mieszkańców UK może mieć problem z wjazdem do krajów UE! Jaki jest problem?

Fot. Getty

Media brytyjskie informują, że nawet 5 mln w pełni zaszczepionych mieszkańców Wielkiej Brytanii może nie uzyskać pozwolenia na wjazd do krajów UE z uwagi na przyjęcie szczepionki Astra Zeneca wyprodukowanej przez laboratorium Serum Institute of India. Szczepionka Covishield, która pod względem składu jest identyczna do oryginalnej szczepionki Astra Zeneca, została dopuszczona do użytku w Zjednoczonym Królestwie, natomiast Europejska Agencja Leków nie zaakceptowała jej w sposób automatyczny.

Szczepionka AstraZeneca COVID-19 (ChAdOx1-S) występuje pod dwoma postaciami: jedna pod nazwą AstraZeneca COVID-19, a druga pod nazwą COVISHIELD Vaccine. Ta druga szczepionka, choć identyczna pod względem składu do szczepionki Astra Zeneca, jest produkowana w Indiach przez Serum Institute of India we współpracy z Astrą Zenecą. I choć w Zjednoczonym Królestwie, a także w wielu innych krajach, dopuszczone do użytku są obie partie szczepionek, to Europejska Agencja Leków (ang. European Medicines Agency, EMA) nie zaakceptowała w sposób automatyczny szczepionki Covishield. I to może stanowić problem, ponieważ, jak alarmują brytyjscy dziennikarze, część mieszkańców UK zaszczepionych Covishield może zostać cofnięta z granicy jednego z państw UE.

Szczepionka Covishield

Jak podaje dziennik „The Daily Telegraph”, szczepionką Covishield zostało zaszczepionych w UK nawet 5 mln ludzi. W karcie pacjenta lub w aplikacji NHS znajduje się numer partii podanej szczepionki, a zatem można łatwo zidentyfikować, który mieszkaniec UK, którym preparatem został zaszczepiony. Jednak kraje Wspólnoty mogą zaakceptować na swoim terytorium szczepionki niezatwierdzone przez EMA. Z informacji przekazanych Associated Press przez ministerstwo spraw zagranicznych Indii wynika, że taki ruch zapowiedziały m.in. Niemcy i Hiszpania, a także siedem kolejnych państw UE. Natomiast Europejska Agencja Leków poinformowała, że nie otrzymała żadnego wniosku o zatwierdzenie Covishield - wersji szczepionki AstraZeneca wyprodukowanej przez Serum Institute of India.