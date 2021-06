Nawet 130 000 obywateli EU pobierających zasiłki w UK wciąż musi złożyć wniosek o settled status

Fot. Getty

Do zakończenia programu EU Settlement Scheme pozostał zaledwie tydzień. Tymczasem z nieoficjalnych rządowych informacji dotyczących programu wynika, że o status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej nie zaaplikowało jeszcze ponad 100 000 obywateli UE pobierających na Wyspach różnego typu świadczenia.

Dane, o których mowa, wyciekły do dziennika „The Times”. Wynika z nich, że nawet 130 000 z 820 000 obywateli krajów UE pobierających na Wyspach różnego typu zasiłki, wciąż nie złożyło wniosku o przyznanie statusu osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowo osiedlonej (pre-settled status). Dziennikarze brytyjskiej gazety ustalili nieoficjalnie, że 70 proc. imigrantów ze Wspólnoty, którzy wciąż muszą uregulować swój status na Wyspach, to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Ponoć ok. 90 000 z nich ma także pobierać zasiłek Universal Credit.

Settled status lub pre-settled status daje imigrantom z UE prawo do pobierania zasiłków w UK

Jeśli dane, do których dotarł dziennik „The Times”, są prawdziwe, to sytuacja zdaje się być bardziej niż ciężka. Do zakończenia programu EU Settlement Scheme został bowiem zaledwie tydzień, a osobom, które do końca czerwca nie złożą wniosku o uregulowanie swojego statusu na Wyspach, będą groziły surowe konsekwencje. Jedną z pierwszych takich konsekwencji będzie odebranie prawa do pobierania jakichkolwiek zasiłków w UK, w tym dodatków na dziecko child benefit, housing benefit czy zasiłku universal credit. Poza tym bez udowodnienia statusu osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej, imigranci z UE nie będą w stanie od 1 lipca wynajmować legalnie mieszkań i podejmować żadnych aktywności o charakterze zarobkowym.

Rząd brytyjski wciąż jednak powtarza, że robi wszystko, co w jego mocy, aby każdemu imigrantowi z UE umożliwić uregulowanie swojego statusu w UK. - Dbamy o to, aby każdy, kto otrzymuje świadczenia, miał możliwość przystąpienia do programu EU Settlement Scheme. Ciężko pracujemy, aby zidentyfikować osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku i aby je do tego zachęcić. Każdy, kto zgłosi się do programu przed 30 czerwca, będzie miał zagwarantowaną ochronę swoich praw do czasu rozstrzygnięcia wniosku zgodnie z umową ws. wyjścia UK z UE – zaznaczył rzecznik rządu w poniedziałek.