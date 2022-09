Nawet 12 godzin trzeba będzie stać w kolejce w Londynie, by pożegnać królową. Żałobników może być najwięcej od śmierci Jana Pawła II

Fot. Getty

Londyn przygotowuje się na oddanie hołdu zmarłej królowej Elżbiecie II. Szacuje się, że koło zamkniętej trumny ustawionej w Westminister Hall będzie chciało przejść nawet milion osób, a żeby dostać się do najstarszej części Pałacu Westminsterskiego trzeba będzie czekać w kolejce nawet 12 godzin.

Zamknięta trumna z ciałem królowej Elżbiety II zostanie ustawiona w Westminister Hall w środę o godz. 17. Osoby zainteresowane złożeniem hołdu zmarłej kilka dni temu monarchini będą mogły zawitać do Pałacu Westminsterskiego o dowolnej porze aż do godz. 6:30 w dniu pogrzebu, czyli 19 września. Mimo jednak możliwości złożenia hołdu królowej 24 godziny na dobę prze pięć dni, Whitehall spodziewa się, że na wejście do Pałacu Westminsterskiego trzeba będzie czekać w kolejce nawet 12 godzin. Z kolei dziennik „The Sun” szacuje, że liczba żałobników, która w najbliższym czasie przewinie się przez Londyn, może być zbliżona do liczby osób opłakujących w Rzymie w 2005 roku śmierć papieża Jana Pawła II.

W czasie żałoby w Londynie będzie bardzo tłoczno

Przed utrudnieniami w podróżowaniu po Londynie ostrzega także the Rail Delivery Group, która informuje, że najbliższe dni mogą być w stolicy naprawdę ciężkie. Zarówno mieszkańcy stolicy, jak i osoby przyjezdne, muszą starannie planować swoje podróże na czas żałoby i uwzględnić spory margines, niezależnie od tego, gdzie będą chcieli się dostać. Podobne ostrzeżenie wystosowała do londyńczyków agencja Transport for London, która również poinformowała, że drogi i transport publiczny w centrum Londynu mogą być od środy do poniedziałku bardzo zatłoczone. - Współpracujemy z naszymi partnerami, aby zapewnić płynny ruch w naszym mieście i zagwarantować, że każdy, kto planuje uczestniczyć w wydarzeniach upamiętniających [królową], będzie to mógł zrobić bezpiecznie – poinformował Andy Byford, stołeczny komisarz ds. transportu.

