Obecny tydzień upłynie pod znakiem być może największego strajku pracowników NHS w historii. Już teraz szacuje się, że z uwagi na powszechną akcję strajkową przełożonych zostanie w szpitalach nawet 1 milion operacji i konsultacji u specjalistów.

Strajki w NHS dadzą się we znaki pacjentom

Zdaniem NHS Confederation – organizacji reprezentującej systemy opieki zdrowotnej w Anglii, Walii i Irlandii Północnej, w tym tygodniu, z powodu strajków, odwołanych może zostać nawet 1 milion operacji i wizyt lekarskich w szpitalach. W wielu szpitalach zabiegi nie są jednak odwoływane po raz pierwszy. Tylko już po raz drugi, a nawet i trzeci. Akcja protestacyjna szczególnie dotknie pacjentów chorych na raka. To właśnie dla nich w leczeniu liczy się często każdy dzień.

– Będzie to prawdopodobnie największy strajk, jaki kiedykolwiek widziano w NHS. Strajk spowoduje poważne zakłócenia i narazi pacjentów na najwyższe ryzyko, jakie miało miejsce w historii. Dyrektorzy [szpitali] obawiają się, że rząd nie docenia tej niebezpiecznej sytuacji. Przypominają, że [akcja strajkowa] jest zupełnie inna i bardziej złożona niż poprzednie strajki. Większość zgłasza większe trudności w planowaniu rotacji. I konieczność odwoływania z wyprzedzeniem ogromnej liczby operacji i planowanych wizyt – informuje Matthew Taylor, dyrektor naczelny NHS Confederation.

Kto strajkuje w NHS?

Strajki w NHS potrwają w tym tygodniu od wtorku do piątku. We wtorek i środę z miejsc pracy odejdą lekarze specjaliści, natomiast lekarze stażyści (ang. junior doctors) zastrajkują w środę, czwartek i piątek. Organ reprezentujący lekarzy, the British Medical Association (BMA), wystosował w poniedziałek pisma do premiera Rishiego Sunaka i ministra zdrowia Steve’a Barclaya. W pismach tych zaznaczono, że „można byłoby uniknąć strajków, gdyby rząd przedstawił [jakąś] wiarygodną ofertę”. „Staramy się o pakiet wynagrodzeń na rok 2023/24 powyżej poziomu inflacji RPI. Za 12 miesięcy do kwietnia 2023 r. (data, względem której podwyżka ma zastosowanie). To ma sprawić, że nasze wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszej erozji. Nie różni się to niczym od ugody w Szkocji dla lekarzy stażystów. I pokazuje, że jest to wykonalne” – czytamy w kolejnym fragmencie listu.

