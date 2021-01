Naukowcy zwracają uwagę na potrzebę zaszczepienia przeciwko koronawirusowi domowych psów i kotów

Według brytyjskich naukowców szczepienie zwierząt domowych przeciwko koronawirusowi może okazać się w niedalekiej przyszłości konieczne.

Eksperci z brytyjskiego University of East Anglia (UEA), ośrodka badawczego Earlham Institute z siedzibą w Norwich oraz amerykańskiego University of Minnesota w artykule wstępnym opublikowanym na łamach czasopisma "Virulence" podnieśli temat przenoszenia się koronawirusa wśród zwierząt. Według naukowców ciągła ewolucja koronawirusa u zwierząt, po której następuje przenoszenie wirusa na ludzi "stanowi znaczące długoterminowe zagrożenie dla zdrowia publicznego". "Nie jest rzeczą nie do pomyślenia że ​​szczepienie niektórych udomowionych gatunków zwierząt może być konieczne, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się infekcji" - czytamy dalej w artykule, cytowanym przez portal "Sky News".

Czy zwierzęta domowe w UK zostaną zaszczepione?

Profesor genetyki ewolucyjnej w UEA Cock van Oosterhout zwracał uwagę, że nasi domowi ulubieńcy mogą zarazić się koronawirusem, jednak (przynajmniej na razie!) nie odnotowano żadnych przypadków, aby w jakikolwiek sposób przekazywały wirusa na człowieka.

"Rozsądne jest jednak opracowywanie szczepionek dla zwierząt domowych, jako środka ostrożności w celu zmniejszenia potencjalnego ryzyka" - komentował, cytowany przez portal "Metro". "Naprawdę musimy być przygotowani na każdą ewentualność, jeśli chodzi o Covid-19. Myślę, że najlepszym sposobem na osiągnięcie tego jest rzeczywiście rozważenie opracowania szczepionek dla zwierząt" - dodawał.

Naukowcy zwrapacają uwagę na rozprzestrzenianie się koronawirusa wśród zwierząt

Warto w tym miejscu przypomnieć to, co wydarzyło się w Danii w zeszłym roku. W związku z wykryciem mutacji koronawirusa, która mogła rozprzestrzeniać się na ludzi podjęto decyzję o zabiciu 17 mln norek. Polityczna decyzja w tej sprawie nie miała jednak podstawy prawnej, co pociągnęło za sobą dymisję duńskiego ministra rolnictwa.

Do podobnych sytuacji doszło również w Holandii i Hiszpanii. Od początku epidemii incydentalnie wykrywano przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u zwierząt w zoo i zwierząt domowych. W tym drugim przypadku źródłem infekcji byli ich właściciele.