Naukowcy ustalili maksymalny wiek, do jakiego może dożyć człowiek. Jak w badaniu wypadły kobiety, a jak mężczyźni?

W zasadzie w każdym miejscu na ziemi można spotkać ludzi, którzy ponadprzeciętnie długo żyją. Każdy z nich ma na to swój sekret i nie zawsze polega on na ścisłym trzymaniu się reguł dotyczących tzw. zdrowego życia. Naukowcy ustalili jednak właśnie wiek, do jakiego maksymalnie może dożyć człowiek – wiek ten jest nieco inny dla kobiet i dla mężczyzn.

Ile maksymalnie może przeżyć kobieta, a ile mężczyzna?

Naukowcy z Uniwersytetu w Tilburgu i Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, w Holandii, przeprowadzili badania dotyczące maksymalnego wieku, jakiego może dożyć człowiek. Ich analiza wykazała, że maksymalna długość życia w przypadku kobiety wynosi 115,7 lat, a dla mężczyzny - 114,1 lat. Dla ustalenia takich nieprzekraczalnych limitów wiekowych naukowcy z Tilburga i Rotterdamu przeanalizowali dane 75 000 osób, które zmarły w Holandii w ciągu ostatnich 30 lat. - Przeciętnie ludzie żyją [teraz] dłużej, ale najstarsi spośród nas nie postarzeli się przez ostatnie trzydzieści lat. Na pewno jest tu jakaś bariera. Oczywiście średnia długość życia wzrosła. Niemniej jednak maksymalny pułap się nie zmienił – w takich słowach wyniki badań skomentował jeden z trzech zaangażowanych w nie naukowców, profesor John Einmahl.





Jakiego wieku może dożyć osoba, która dba o swoją kondycję?

Jak zaznaczają naukowcy, tu nie chodzi o oczekiwaną długość życia, ale ustalenie pułapu długości życia dla osoby, która dba o swoje zdrowie i kondycję. I, co ciekawe, odkrycia dokonane przez holenderskich naukowców są w większości zbieżne z wynikami badań przeprowadzonych przez naukowców w Ameryce – tam badacze zakreślili przedział w zakresie maksymalnej długości życia na podobnym poziomie.

Tutaj jednak należy zadać pytanie – co w takim razie należy powiedzieć o Francuzce Jeanne Louise Calment, która przeżyła aż 122 lata? Ta zupełna rekordzistka w zakresie długości życia jest oficjalnie uznana za najstarszą osobę, jaka kiedykolwiek żyła na naszej planecie. Kobieta urodziła się w 1875 roku w Arles i tam też zmarła w 1997 roku. Jeanne Louise Calment bardzo długo cieszyła się dobrym zdrowiem, dość powiedzieć, że w wieku 85 lat zaczęła uprawiać szermierkę, a do 100. roku życia jeździła na rowerze.

Najstarsze kobiety w Wielkiej Brytanii mają 103 lata

Prawdopodobnie najstarsze kobiety w Wielkiej Brytanii mają obecnie 103 lata. Są to siostry bliźniaczki - Thelma Barratt i Elma Harris ze Stockport. W połowie sierpnia zeszłego roku Brytyjki obchodziły 103. urodziny i pokazały wówczas, że wciąż są w znakomitej formie. A jaka jest ich recepta na długowieczność? Cóż, każda z sióstr ma swoją własną, wyjątkową metodę. I tak Thelma Barratt powiedziała dziennikarzom, że przeżyła tyle lat dzięki swojemu umiłowaniu do... jedzenia, natomiast jej siostra Elma Harris zadeklarowała, że popija czasem brandy i lemoniadę (brandy musi być jednak bez lodu i w odpowiednim do tego szkle).

Solenizantki mają razem czworo dzieci, 10 wnuków i 11 prawnuków. Siostry mieszkają teraz co prawda z dala od siebie, ale wciąż przynajmniej raz w tygodniu rozmawiają przez telefon i nadal wyjeżdżają razem na mini wakacje.

Dla chcącego (starszego), nic trudnego

Niedawno przytaczaliśmy także na łamach Polish Express historię najstarszego kierowcy ciężarówki w UK, który ma, bagatela, 90 lat i wcale nie myśli o pójściu na emeryturę. Brian Wilson przepracował „za kółkiem” aż 70 lat, jeżdżąc po brytyjskich drogach, a w marcu 2023 roku senior skończy 91 lat. To jednak wcale nie oznacza, że przejdzie on wreszcie na emeryturę, bo... w zasadzie nie musi. W związku z tym, że Wilson jest kierowcą zawodowym, to podobnie jak jego ciężarówka, którą prowadzi, Brytyjczyk musi co roku przechodzić „przegląd”, a konkretnie badania lekarskie weryfikujące jego umiejętności prowadzenia pojazdu i to, czy na drodze nie stwarza zagrożenia dla innych. Jak podało niedawno BBC, ostatnie badanie potwierdziło, że mężczyzna cieszy się dobrym zdrowiem i może kontynuować pracę. - Mimo że jestem już w podeszłym wieku, nadal czuję się wystarczająco sprawny, aby pracować za kierownicą - wyznał Wilson na łamach „The Telegraph”.

Gdy już jednak Brian Wilson zdecyduje się przejść na emeryturę, to ma w planach wyjazd do Tajlandii. - Ja i żona chcielibyśmy w końcu spędzić tam trochę czasu. Mamy tam syna. Niestety, z powodu Covid nie byliśmy ostatnio w stanie tam pojechać, aby się z nim spotkać – powiedział.

