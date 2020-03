Naukowcy przewidują apogeum zachorowań na koronawirusa w Wielkanoc. Nadejście kolejnej fali ma nastąpić w listopadzie

A w listopadzie dojdzie do kolejnej fali zachorowań.

Według naukowców najwięcej zachorowań na koronawirusa nastąpi w ciągu najbliższych tygodni, a do prawdziwego apogeum ma dojść w okolicy Świąt Wielkanocnych. Z kolei następna fala epidemii przyjdzie w listopadzie.

Peter Piot, który jest mikrobiologiem w London School of Hygiene and Tropical Medicine, wypowiedział się dla „The Times” w sprawie sytuacji związanej z koronawirusem. Według niego do apogeum zachorowalności dojdzie w okolicy Świąt Wielkanocnych, jednak w ciągu następnych sześciu miesięcy nadal mogą zachorować miliony ludzi.

Przeczytaj także: Nie ignoruj wytycznych dotyczących dokładnego MYCIA RĄK dla ochrony przed koronawirusem! To zdjęcie pokazuje DLACZEGO

- Uważam, że zbliżymy się do apogeum epidemii koło Wielkanocy. Liczba zachorowań spadnie w kwietniu lub maju, ale wróci znowu w listopadzie. To bardzo ważne, aby się nie poddawać i nie mówić: „Niech każdy się zarazi i będziemy mieć to z głowy”. Nie zapominajmy, że osoby starsze oraz osoby schorowane są bezbronne – musimy je chronić – powiedział naukowiec.

Peter Piot, który pomógł w odkryciu wirusa Ebola, powiedział, że prawdopodobne jest, iż już parę tysięcy ludzi jest zarażonych koronawirusem w Wielkiej Brytanii. Jednak zasugerował, że UK może być w lepszej sytuacji niż inne kraje, których obywatele mają ze sobą większy kontakt dotykowy w trakcie spotkań.

Według niego nic nie wskazuje także na to, że koronawirus wygaśnie w trakcie lata, jednak należy przeznaczyć fundusze na wynalezienie szczepionki, aby być przygotowanym na następną falę epidemii w listopadzie.

Polecane: 3500 funtów za celowe zarażenie się mniej groźną odmianą koronawirusa