Styl życia Naukowcy już wiedzą, kiedy dojdzie do zagłady ludzkości

Modele klimatyczne tworzone przez superkomputery nie pozostawiają wątpliwości, że życie na Ziemi skończy się wraz ze znaczącym wzrostem temperatur. Kiedy to jednak nastąpi? I czy rzeczywiście za zagładą życia na naszej planecie będzie stał człowiek?

Globalne ocieplenie zniszczy życie na Ziemi

Naukowcy podają, że życie na Ziemi najprawdopodobniej zakończy się na skutek ekstremalnych upałów. Modele klimatyczne tworzone przez superkomputery wyraźnie wskazują, że życie będzie w przyszłości na naszej planecie niemożliwe. I to nie tylko dla ludzi, ale i dla pozostałych ssaków, jeśli temperatury osiągną poziom 40–70 st. C. Co jednak ciekawe, zgodnie z tymi modelami taki scenariusz możne nastąpić dopiero za jakieś 250 mln lat. I choć ekstremalne upały będą spowodowane zwiększoną zawartością dwutlenku węgla w atmosferze, to może to wynikać z innego, niż nam się wydaje, powodu. Otóż do tak wysokiego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze może doprowadzić nie tyle człowiek (choć jego rola w ocieplaniu klimatu też pozostaje niebagatelna), ale głównie aktywność tektoniczna. A zatem erupcje wulkanów. Poza tym o 2,5 proc. silniejsze niż obecnie będzie promieniowanie słoneczne.

Naukowcy przyglądają się globalnemu ociepleniu szczególnie wnikliwie

Najnowsze wyniki badań opublikowane na łamach „Nature Geoscience” to efekt prac prowadzonych nad globalnym ociepleniem pod kierunkiem dr Alexandra Farnswortha na University of Bristol’s School of Geographical Sciences. – Perspektywy w odległej przyszłości wydają się bardzo ponure. Poziomy dwutlenku węgla mogą być dwukrotnie wyższe niż obecne. Ludzie, podobnie jak wiele innych gatunków, wymarliby z powodu niemożności pozbycia się tego ciepła poprzez pot, w ramach chłodzenia swojego ciała – podsumowuje Farnsworth.

Trzeba jednak zauważyć, że przedstawione modele klimatyczne nie wzięły pod uwagę gazów cieplarnianych wytwarzanych przez człowieka. I ich kumulacji w atmosferze. A to oznacza, że do zagłady ludzkości może dojść znacznie wcześniej.

