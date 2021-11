Naukowcy: Jest mało prawdopodobne, żeby zdrowi młodzi ludzie potrzebowali corocznych dawek przypominających przeciwko Covid-19

Fot. Getty

Rząd brytyjski planuje właśnie coroczny program szczepień, ale nie jest jeszcze jasne, czy obejmie on osoby, które nie są uważane za szczególnie narażone. Eksperci przychylają się do wniosku, że zdrowi, młodzi ludzie, nie będą potrzebowali corocznych dawek przypominających przeciwko Covid-19.

Ministrowie w rządzie Borisa Johnsona rozpoczęli planowanie w zakresie wprowadzenia rocznego programu szczepień przeciwko Covid-19. Nadal jednak pozostaje niejasne, czy program ten obejmie też osoby młode i zdrowe, a zatem nieznajdujące się w gronie osób szczególnie narażonych na ciężki przebieg choroby. Za takie z pewnością natomiast zostaną uznane osoby starsze i osoby z osłabionym układem odpornościowym (niezależnie od wieku). Sprawą wciąż zajmuje się komitet Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), ale wiele wskazuje na to, że trzecia dawka raczej okaże się zbędna dla dorosłych poniżej 40. roku życia, którzy cieszą się w miarę dobrym zdrowiem. Profesor Robin Shattock, immunolog z Imperial College London wyznał na łamach „The Independent”, że „jest mało prawdopodobne, aby trzeba było co roku wzmacniać” ludzi młodych dawką przypominającą, o ile „nie borykają się z chorobą, która wystawia ich na większe ryzyko”.

Trzecia dawka szczepionki na Covid w UK

Zgodnie z rekomendacją Joint Committee on Vaccination and Immunisation po trzecią, przypominającą dawkę szczepionki przeciw Covid-19, mogą się zgłaszać osoby w wieku 40-49 lat. Dotychczas w Wielkiej Brytanii podano ponad 15,3 mln szczepionek przypominających, z czego wśród osób powyżej 80. roku życia przyjęło je 87 proc. osób uprawnionych, a wśród mieszkańców UK powyżej 50. roku życia – ponad połowa osób uprawnionych.

Eksperci przyznają natomiast, że pacjenci szczególnie narażeni na ciężki przebieg Covid-19, w tym zwłaszcza osoby z obniżoną odpornością, mogą w ciągu dwóch następnych lat wymagać dawek przypominających w odstępach od 6 do 12 miesięcy.