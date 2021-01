Nauka zdalna w UK będzie ściśle kontrolowana przez Ofsted. Są też nowe wytyczne ws. egzaminów GCSE i A-Level

Fot. Getty

Po zaskakującej decyzji rządu o zamknięciu szkół w Anglii, minister edukacji Gavin Williamson przedstawił dalszy plan działania. Wiadomo już, że egzaminy GCSE i A-Level zostaną zastąpione przez oceny wydawane przez nauczycieli, a także że rząd będzie ściśle kontrolował poziom nauczania w najbliższym czasie przy pomocy kontrolerów Ofsted.

Brytyjskie ministerstwo edukacji postanowiło zastąpić egzaminy GCSE i A-Level (które pierwotnie miały się odbyć w restrykcyjnym trybie epidemicznym, ale ostatecznie zostały anulowane) ocenami wystawianymi przez nauczycieli. Tym razem rząd nie skorzysta zatem z algorytmu do wystawiania ocen, który w zeszłym roku skrzywdził nawet 40 proc. uczniów, obniżając im oceny w stosunku do tych, które przewidzieli dla nich nauczyciele. - O ile szczegóły będą musiały zostać dopracowane w porozumieniu z [regulatorem] Ofqual, komisjami egzaminacyjnymi i organizacjami nauczycielskimi, to mogę już potwierdzić, że chciałbym postawić na system, w którym to nauczyciele będą wystawiali oceny, [system] z zapewnionym szkoleniem i wsparciem, który pozwoli na sprawiedliwe i konsekwentne ocenianie w całym kraju – zaznaczył wczoraj w parlamencie minister Gavin Williamson.

Ofsted będzie ściśle nadzorować poziom nauki zdalnej

Minister edukacji zapowiedział także, że dla dzieci wszystkich roczników ustalone zostaną dokładne godziny zdalnej edukacji, a także że nadzór nad poziomem nauki na odległość będzie sprawować niezależna, pozarządowa agencja Ofsted (The Office for Standards in Education, Children's Services and Skills). Zgodnie z nowymi wytycznymi rządu, rodzice dzieci pobierających naukę w sieci (z nauki stacjonarnej mogą teraz korzystać jedynie dzieci pracowników kluczowych i dzieci borykające się ze szczególnymi problemami w nauce) będą mogli złożyć skargę na nauczyciela (szkołę) do Ofsted, jeśli nie będą zadowoleni z jakości nauczania. - Ofsted odegra ważną rolę w rozliczaniu szkół za jakość zdalnej edukacji, którą będą świadczyć w okresie lockdownu – ogłosiło ministerstwo edukacji.