Edukacja w polskiej szkole po powrocie w UK - nauka w szkole średniej i egzamin ośmioklasisty

Co z edukacją dzieci rodziców wracających z UK do Polski? W jaki sposób można pomóc swoim pociechom? Jak wygląda zapisywanie uczniów w ramach polskiego systemu edukacji? O czym trzeba pamiętać?

Na jednej z popularnych polskich grup zrzeszających Polaków w Wielkiej Brytanii pojawił się temat edukacji dzieci po powrocie do Polski z emigracji w UK. O co konkretnie chodzi?



Pojawiło się całkiem sporo odpowiedzi, zarówno tych sensownych, jak i nieco mniej sensownych.

A jak to wygląda według oficjalnych wytycznych? Jak czytamy na rządowych stronach POWROTY:

W celu kontynuowania nauki po powrocie z zagranicy należy skierować do dyrektora wybranej szkoły, wniosek o przyjęcie do szkoły i przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie za granicą obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Kontynuowanie nauki może rozpocząć się z początkiem roku szkolnego lub w trakcie jego trwania. Dokumentami potwierdzającymi naukę za granicą są:

świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub

świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz

dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu.

Zajęcia dodatkowe

Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, organ prowadzący publiczną szkołę może zorganizować oddział przygotowawczy w szkole, do której uczniowie ci uczęszczają.

Do oddziału przygotowawczego może być zakwalifikowany uczeń, który ma trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego lub zaburzenia w komunikacji językowej spowodowane w szczególności przez sytuacje kryzysowe lub traumatyczne, w tym konflikty zbrojne, klęski żywiołowe lub inne kryzysy humanitarne spowodowane przez naturę lub człowieka.

Liczba zajęć obowiązkowych w oddziale przygotowawczym wynosi odpowiednio:

w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejszą niż 20 godzin tygodniowo;

w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejszą niż 23 godziny tygodniowo;

w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejszą niż 25 godzin tygodniowo;

w szkole ponadpodstawowej – nie mniejszą niż 26 godzin tygodniowo.

Link po więcej informacji w tym temacie tutaj: https://powroty.gov.pl/formalnosci-przed-informacje-ogolne-dp/-/asset_publisher/FGMpLJakyAXr/content/szkola-po-powrocie-z-zagranicy?inheritRedirect=false

