Nauka polskich dzieci w UK. Na czym polega projekt edukacyjny Polskiej Szkoły Internetowej?

Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii zależy na tym, aby ich dzieci miały także dostęp do polskiej edukacji za granicą. Dzięki temu również w przypadku ewentualnego powrotu do Polski, dzieci te nie mają zaległości szkolnych. Oczekiwania te spełnia m.in. Polska Szkoła Internetowa, która zapewnia uczniom „kontakt z językiem ojczystym w atrakcyjnej i nowoczesnej formie”.

O to, na czym polega projekt edukacyjny związany z Polską Szkołą Internetową, czego wymaga się od uczniów i co konkretnie im daje uczestnictwo w programie, postanowiliśmy zapytać p. dyrektor szkoły, Elżbietę Michalską.

Na czym polega projekt edukacyjny Polska Szkoła Internetowa?

Projekt edukacyjny Polska Szkoła Internetowa już od 10 lat wspomaga nauczanie dzieci przebywających za granicą w wieku 6-15 lat.

Jak przebiega rok szkolny?

Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w sierpniu. Dziecko otrzymuje dostęp do lekcji ze wszystkich przedmiotów w zakresie szkoły podstawowej. Każda lekcja to zbiór informacji, które musi posiadać dziecko. Wszystkie przygotowane są zgodnie z obowiązującą podstawą programową, która w razie powrotu dziecka do kraju pozwoli na powrót do systemu polskiego bez większych braków. W przyswajaniu wiedzy pomogą prezentacje multimedialne, lekcje z nauczycielem w postaci nagranych filmów, ćwiczenia, karty pracy, testy, gry i zabawy interaktywne. Każdy temat zakończony jest testem sprawdzającym, który jest oceniany.

Rozpoczęcie nauki dziecko może rozpocząć w dowolnym miesiącu?

Naukę można rozpocząć w dowolnym miesiącu. Dziecko otrzymuje dostęp do platformy na cały rok np. zapisane jest w lutym, to kończy rok w lutym następnego roku.

Czy potrzebny jest zakup podręczników?

Zakup podręczników nie jest wymagany. Wszystkie potrzebne materiały znajdują się na platformie. Są do pobrania i wydrukowania.

Czy na zakończenie roku przewidziane są egzaminy i czy są obowiązkowe?

Na zakończenie każdego roku dziecko może przystąpić do egzaminu. Egzamin ma formę online i nie jest obowiązkowy.

Co daje dziecku przystąpienie do egzaminu?

Po przystąpieniu i zdaniu egzaminu dziecko otrzymuje certyfikat Polskiej Szkoły Internetowej, który przedkłada w polskiej szkole po powrocie do kraju.

Jakie korzyści daje uczniom korzystanie z platformy?

Nauczanie online umożliwia naukę w dowolnym dla siebie czasie i miejscu. Dziecko utrzymuje kontakt z j. ojczystym w atrakcyjnej nowoczesnej formie. Materiały i pomoce dydaktyczne zostały opracowane tak, by dzieci w sposób łatwy i szybki mogły przyswoić dany temat.

Jaki sprzęt jest potrzebny do korzystania z platformy?

Nauka na platformie nie wymaga specjalistycznego sprzętu komputerowego. Wystarczy komputer, laptop, tablet czy telefon.

Czy Polska Szkoła Internetowa współpracuje ze Szkołami Polonijnymi w UK?

Współpracujemy zarówno ze szkołami sobotnimi, szkołami partnerskimi, jak również z organizacjami Polonijnymi. Razem tworzymy polski system edukacji dla dzieci przebywających za granicą.

Czy nauka w szkole jest płatna?

Nauka w szkole jest płatna. Roczny dostęp do platformy w klasie 0 wynosi 299 zł, w klasach 1-3 600 zł, w klasach 4-8 800 zł.

Czy płatność można rozłożyć na raty?

Opłatę można rozłożyć na dwie raty.

Czy konieczne jest kupowanie pakietu zawierającego wszystkie przedmioty?

W klasach 1-3 należy wykupić cały pakiet, ponieważ tam nie ma podziału na przedmioty. W klasach 4-8 można wybrać pakiet w zależności od ilości przedmiotów. Jest to pakiet MINI, który zawiera dwa przedmioty: język polski i historię oraz pakiet PREMIUM zawierający wszystkie przedmioty obowiązujące w danej klasie.

Zauważyli Państwo wzrost zainteresowania Polską Szkołą Internetową w ostatnim czasie?

Zainteresowanie platformą jest ogromne. Na początku naszej działalności z platformy korzystało 50 osób. W tej chwili korzysta 3000 zadowolonych klientów.

Jak zapisać dziecko do Państwa szkoły?

Zapis do szkoły jest bardzo prosty. Należy otworzyć naszą stronę internetową www.polskaszkolainternetowa.pl, wybrać edukację płatną i odpowiedni pakiet. Można kontaktować się drogą e-mailową: [email protected] lub tel. 0048534637952