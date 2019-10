Nauczycielka powiedziała uczniom (z których 11 było Żydami), że, jeśli nie skończą swojej pracy, „wyśle ich do komór gazowych”

Nauczycielka szkoły podstawowej za swój niewybredny żart zapłaciła utratą pracy. Kobieta nie myśląc zbyt wiele, zagroziła uczniom, z których 11 było Żydami, że – jeśli nie dokończą swojej pracy, „wyśle ich do komór gazowych”.

W szkole podstawowej Newberries Primary School w Hertfordshire doszło do nieprzyjemnego incydentu, w którym jedna z nauczycielek zdobyła się na mało wybredny żart wobec uczniów, nie biorąc w ogóle pod uwagę faktu, że 11 z nich jest żydowskiego pochodzenia.

Kobieta powiedziała klasie złożonej z 28 uczniów: „Lepiej skończcie szybko swoją pracę, lub wyślę was wszystkich do komór gazowych”. Chwilę później zdała sobie sprawę z niestosowności tej uwagi i powiedziała dzieciom, aby nie mówili o tym nikomu.

Jak można się domyślić, wiadomość ta szybko trafiła do rodziców dzieci, którzy wyrazili swoje oburzenie i zwrócili się do władz szkoły z prośbą o reakcję. Na nią także nie trzeba było długo czekać. W szkole zwołano awaryjne spotkanie jeszcze tego samego dnia, a nauczycielkę, która pozwoliła sobie żartować w tak mało stosowny sposób, zwolniono.

Rzecznik Newberries Primary School oświadczył:

- Potwierdzamy, że w ubiegłym tygodniu poinformowano nas o rasistowskim komentarzu, który padł z ust nauczycielki pracującej w szkole. Zareagowaliśmy na to natychmiast, a członkowie naszego zarządu i władze szkoły podjęły śledztwo w tej sprawie. Nauczycielka już nie wróci do pracy.

Niestety w krajach europejskich coraz częściej dochodzi do incydentów o podłożu antysemickim. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez unijną Agencję Praw Podstawowych (Agency for Fundamental Rights – FRA) najwięcej takich zdarzeń ma miejsce w Niemczech, Holandii, Belgii, a odrobinę mniej w Wielkiej Brytanii, Francji i we Włoszech.

