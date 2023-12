Crime Nauczyciel znaleziony martwy w kościele w dzień po szkolnych jasełkach

Nauczyciel zatrudniony w prestiżowej prywatnej szkole zlokalizowanej w Londynie został znaleziony martwy w anglikańskim kościele. Stało się to dzień po tym, jak w tym samym miejscu uczniowie wystawili jasełka.

52-letni nauczyciel, którego dane personalne nie zostały ujawnione do publicznej wiadomości, został znaleziony martwy w ubiegły wtorek rano, 5 grudnia 2023 roku w anglikańskim kościele St Matthew’s Church Bayswater w Londynie. Belfer ten był zatrudniony w Pembridge Hall School, prestiżowej szkole dla dziewcząt, zlokalizowanej w dzielnicy Notting Hill. Wysokość rocznego czesnego sięga w niej 26 000 funtów.

Śmierć nauczyciela w kościele

Jak wynika z oficjalnego komunikatu Met Police, jego śmierć nie jest traktowana jako w sposób podejrzany. Była nieoczekiwana, ale nic nie wskazuje na to, aby były w nią zamieszane osoby trzecie. “Policja została wezwana 5 grudnia o godzinie 08:55 do kościoła przy St Petersburgh Place W2 po tym, jak znaleziono zwłoki 52-letniego mężczyzny” – oświadczenie takiej treści zostało wydane przez stołeczną policję.

Na łamach “The Sun” Wikariusz kościoła św. Mateusza, Will Coleridge, zdał relację z tych tragicznych wydarzeń. – Niestety, w poniedziałkowy wieczór miał miejsce niefortunny incydent. To stało się w kościele. Nie mogę powiedzieć za dużo na ten temat, ale to, co się wydarzyło, było okropne – komentuje Will Coleridge.

Co wiemy o tej tragedii?

– Nieco znałem zmarłego. Oczywiście, teraz wszystkie świąteczne wydarzenia w naszym kościele zostały odwołane. Wszystkie przedstawione odbędą się w innym miejscu, co jest oczywiście zrozumiałe – uzupełnia.

– Wszyscy jesteśmy głęboko zasmuceni niedawną śmiercią członka społeczności naszej szkoły – mówi Sophie Banks, dyrektorka w Pembridge Hall. – W imieniu szkoły pragniemy złożyć najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom zmarłego. Gdy wspólnie przechodzimy przez ten trudny okres, skupiamy się na wspieraniu naszych dziewcząt i pracowników szkoły – dodaje.

Do szkoły Pembridge Hall uczęszcza około 400 uczniów w wieku od czterech do 11 lat. Jest to siostrzana szkoła Wetherby, w której kształcili się książęta William i Harry.