Naturalne kosmetyki z żywicy cedrowej Cedars UK - weź udział w konkursie i wygraj zestaw

Poznaj naturalne kosmetyki, które swoje niezwykłe właściwości czerpią z żywicy drzew rosnących na dalekiej Syberii. Przekonaj się, dlaczego ludzkość od tysięcy lat korzysta z tych mocy zawartych w żywicy. Weź udział w naszym konkursie i wygraj naturalne kosmetyki!

Żywica to substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych. Jest naturalnym mechanizmem ochronnym w przypadku naruszenia zewnętrznej warstwy drzewa. Przykrywając uszkodzony obszar żywica po prostu zespala się. W ten sposób chroni wrażliwe obszary drzewa przed bakteriami, grzybami, pasożytami lub owadami. Ludzkość od wielu tysięcy lat wykorzystuje tę substancję na wiele sposobów. W zależności od rodzaju, ma ona bardzo różnorodne zastosowanie. Niektóre rodzje żywicy wykorzystywane są w farmakologii jako lekarstwa lub składniki do produkcji lekarstw. Z innych produkuje się naturalną kalafonię, szelak i terpentynę (stosowane m.in. do wyrobu farb i lakierów). Ma swoje zastosowanie w przemyśle.

Istnieją także rodzaje żywicy, które wykorzystywane są w wyrobie naturalnych kosmetyków.

Wyjątkowe właściwości żywicy syberyjskiej

Uważa się, że żywica z drzewa cedrowego jest najbogatsza ze wszystkich żywic. Jako esencja drzewa zawiera ogromne ilości fitoncydów i innych mikroelementów o działaniu antyseptycznym, regenerującym, poprawiającym odporność, oczyszczającym na poziomie komórkowym oraz odmładzającym skórę i tkanki. Przyczynia się do spowolnienia procesu starzenia się skóry, przywracając jej witalność i energię, pozytywnie wpływa na stan włosów i paznokci. Żywica jest całkowicie bezpieczna w użyciu zarówno dla osób o wrażliwej skórze, jak i dla dzieci.

"Cedr jest pełen tajemnic. Nie wiadomo, dlaczego ćmy nie pojawiają się w cedrowej szafie, dlaczego kleszcze i komary odstraszają eteryczne zapachy cedru, a pszczoły wprost przeciwnie - świetnie czują się w cedrowym ulu" - komentuje dla "Polish Express" Jan Mieszko Woelke, kierujący firmą Cedars UK, zajmującą się wyrobem kosmetyków na bazie żywicy cedrowej.

"Mój dziadek mieszkający na Syberii w Rosji od 1820 roku zajmował się zielarstwem. Wykorzystywał naturalne produkty do leczenia różnych schorzeń, z którymi w tamtym czasie zmagało się wiele osób" - opowiada Woelke. Izosim Parszyn, który całe swoje życie spędził w małej wiosce zagubionej w syberyjskiej tajdze, miał niezwykły kontakt z naturą. To właśnie on zapoczątkował historię, która nadal trwa. Od ponad 100 lat formuła jego naturalnych środków jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. To niesamowity dowód na to, że najlepszy lekarz to ekologicznie czysty produkt podarowany nam przez naturę!

Naturalne kosmetyki - tradycyjne receptury

"Wiele lat trwało przeprowadzenie wszystkich badań, aby moje produkty zostały zatwierdzone, a ich działanie udowodnione" - zaznacza Jan Mieszko Woelke. "Kiedy przeprowadziłem się do Anglii stwierdziłem, że tradycja pielęgnowana w mojej rodzinie nie może zginąć. Ta wiedza musi być przekazywana dalej, aby pomagać innym ludziom" - dodaje.

"Od zawsze natura była znaczącą częścią mojego życia, zawsze czułem się nierozerwalnie z nią związany. Tworzenie naturalnych produktów, które maja zastosowanie zdrowotne i kosmetyczne daje mi wiele radości i satysfakcji. Realna pomoc innym to coś, co nadaje sens mojej pracy. Składniki produktów, które wytwarzam maja znaczenie. Używam najwyższej jakości produktów sprowadzanych z Syberii, Indii i innych miejsc" - podsumowuje Jan Mieszko Woelke z Cedars UK.

Jakie produkty znajdują się w ofercie Cedars UK?

Maść Cedare Remedy

To bogaty emolient do stosowania miejscowego, stworzony z klinicznie sprawdzonych składników, które głęboko nawilżają, regenerują i zmiękczają skórę. Posiada właściwości przeciwzapalne, antyseptyczne i antybakteryjne. Wspomaga proces gojenia, łagodzi stany zapalne, podrażnienia i swędzenie. Wnika w skórę. Może być stosowany jako środek do mycia skóry lub jako dodatek do kąpieli.

Składniki: żywica cedru syberyjskiego, żywica z drzewa cynamonowego, żywica sosnowa, wosk pszczół, oliwa z oliwek, tłuszcz gęsi. Produkt nie zawiera substancji zapachowych, barwników, dodatków ani konserwantów.

W jakim celu stosuje się maść Cedare Remedy? Rany, owrzodzenia, trądzik, suchości skóry, zapalenia, oparzenia, rany cięte, gangrena, bóle mięśniowo-szkieletowe i reumatoidalne, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, żylaki.

Balsam Renewal Cedar

Żywica z drzewa cedrowego ma właściwości antybakteryjne i antyseptyczne. Usuwa cellulit, poprawia kondycję i wygląd skóry. Zmniejsza widoczność zmarszczek. Łagodzi i koi podrażnioną skórę. Poprawia jędrność skóry oraz zmniejsza widoczność blizn i rozstępów. Może być stosowana jako podkład pod makijaż.

W jakim celu stosuje się balsam Cedar Remedy? Środek zmiękcza i pielęgnuje skórę, nawilża i regeneruje. Przyczynia się do redukcji zmarszczek oraz zapewnia niezwykły efekt "odmłodzenia" skóry.

Live Ałtaj Mumio

Ałtaj Mumio – kto powinien po niego sięgnąć? Mumio znajduje szerokie zastosowanie zarówno w medycynie, jak i kosmetyce, dlatego grupa docelowa jest duża. Powinni go stosować ludzie, którzy;

- starają się o dziecko

- zmagają się z osłabionym układem kostnym

- potrzebują szybkiej regeneracji

- cierpią na choroby układu pokarmowego

- chcą wzmocnić swój układ odpornościowy

- chcą spowolnić postęp choroby Alzheimera

- szukają sposobu na obniżenie ciśnienia krwi

Zalecane użycie:

Spożywać na pusty żołądek 30 minut przed śniadaniem lub wieczorem 3 godziny po jedzeniu.

