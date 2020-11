National Living Wage: Płaca minimalna w UK w 2021 r. wzrośnie tylko o 18 p?

Fot. Getty

Wszystko wskazuje na to, że komisja Low Pay Commission nie zarekomenduje Rishiemu Sunakowi podniesienia pensji minimalnej w UK o 49 p, jak planowała jeszcze w marcu. Kwota podwyżki może za to wynieść 18 p.

Pierwsze rekomendacje w zakresie podniesienia płacy minimalnej National Living Wage w 2021 r. komisja Low Pay Commission ujawniła w marcu, czyli na samym początku epidemii. Trudno się zatem spodziewać, by po kilku prawdziwie katastrofalnych miesiącach dla brytyjskiej gospodarki komisja utrzymała swoje pierwotne rekomendacje dla rządu. Z nieoficjalnych jeszcze informacji wynika, że podwyżka płac dla osób najmniej zarabiających wyniesie nie 49 p, tylko 18 p za godzinę pracy.

Wzrost płacy minimalnej w 2021 r.

Minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy dla osób powyżej 25. roku życia miało wzrosnąć w kwietniu 2021 r. z £8,72 do £9,21. Ale z informacji, do której dotarł dziennik „The Times” wynika, że komisja Low Pay Commission zmieniła w tym zakresie swoje rekomendacje dla Rishiego Sunaka i obniżyła kwotę podwyżki z 49 p do 18 p (uwzględniając przy tym poziom inflacji). Anonimowe źródła dziennika znajdujące się blisko rządu miały przyznać, że Low Pay Commission przychyliła się tym samym do próśb biznesu, dla którego większa podwyżka mogłaby oznaczać kolejne kłopoty finansowe (z uwagi na pandemię, która wstrząsnęła gospodarką).

Związki zawodowe zaprotestują?

Nieoficjalne informacje w zakresie obniżenia podwyżki National Living Wage skrytykowali już przedstawiciele związków zawodowych, twierdząc, że jest to swego rodzaju policzek dla osób ciężko pracujących w trakcie pandemii, nieraz na tzw. pierwszej linii. - Wycofanie się z planowanej podwyżki płac to niedopuszczalny sposób traktowania tych, którzy przyczynili się do tego, że w trakcie pandemii kraj jakoś funkcjonował. Po zaangażowaniu, jakie włożyli w ten kryzys, minimalną rzeczą, na którą zasługują najsłabiej opłacani pracownicy, jest obiecana podwyżka płac – zaznaczył Frances O’Grady, sekretarz generalny TUC.