Życie w UK Nastolatkowie wskoczyli na tory, aby ratować mężczyznę przed samobójstwem

Zaledwie kilka sekund przed przyjazdem pociągu nastolatkowie wskoczyli na tory kolejowe ryzykując własne życie, aby powstrzymać obcego mężczyznę przed samobójstwem.

Dwóch nastolatków, Freddie Corbett i Harley Hollingworth wskoczyli na tory kolejowe i ściągnęli z nich mężczyznę niedaleko Barnsley zaledwie kilka sekund przed przyjazdem pociągu.

Nastolatków okrzyknięto bohaterami po tym, gdy uratowali mężczyznę przed samobójstwem, gdy ten w ubiegły weekend wszedł na tory.

15-letni Freddie i 16-letni Harley zauważyli niedoszłego samobójcę na stacji kolejowej Bolton upon Dearne w South Yorkshire. Chłopcy czekali akurat na ostatni pociąg do domu, który miał przyjechać o 22.30. Gdy pociąg zbliżał się do stacji, zobaczyli, że mężczyzna wszedł na tory. Nastolatkom udało się ściągnąć go z torów.

Sami twierdzą, że nie są bohaterami. Powiedzieli jedynie, że mają nadzieję, iż mężczyzna otrzyma odpowiednią pomoc.

Młodzi bohaterowie

Freddie tak relacjonował to, co się wydarzyło:

– Czuję, że zrobiliśmy to, co powinien był zrobić każdy inny chłopak. Jestem jednak bardzo wdzięczny za to, co wszyscy nam powiedzieli. Wczoraj byliśmy trochę wstrząśnięci, bo był to poważny moment. Ale teraz wszystko jest w porządku i jesteśmy szczęśliwi, że wszystko się udało.

Nastolatek powiedział, że na stacji zobaczył mężczyznę siedzącego na platformie w śpiworze.

– Potem wstał, wszedł na tory i powiedział: „Dziś wieczorem się zabiję”. Powiedziałem: „Nie zrobisz tego kolego”. Widziałem nadjeżdżający pociąg, ale wskoczyłem od razu i go odciągnąłem. To był po prostu naturalny odruch. Moja babcia powiedziała później: „Ty idioto, mogłeś zostać zmiażdżony”. Ale moi rodzice są dumni. Mam nadzieję, że ten człowiek teraz otrzyma jakąś pomoc. Rozmawiałem o tym z mamą, ona jest pielęgniarką i twierdzi, że tak będzie – powiedział 15-letni Freddie.

Jego kolega, 16-letni Harley dodał:

– Nie martwiłem się o pociąg, chciałem się tylko upewnić, że Freddie wyciągnie go z torów. Widzieliśmy nadjeżdżające reflektory pociągu, a zakręt nie jest zbyt długi.