Aż czterech na pięciu młodych ludzi w wieku od 10 do 17 lat źle znosi kryzys kosztów utrzymania. Już teraz młodzi ludzie bardziej martwią się rosnącymi kosztami życia niż choćby globalnymi zmianami klimatu czy poziomem przestępczości.

Z badania przeprowadzonego przez the Children’s Society wynika, że aż jedno na 10 dzieci w wieku od 10 do 17 lat jest niezadowolone ze swojego życia. Co więcej, ponad 2 miliony dzieci w Wielkiej Brytanii bardziej martwi się rosnącymi cenami niż globalnymi zmianami klimatu. Wreszcie aż 3 miliony nastolatków nie widzi przyszłości Wielkiej Brytanii ani świata w jasnych barwach.

Młodzi ludzie są nadzwyczaj świadomi tego, co dzieje się obecnie w ich kraju i na świecie. Najbardziej niepokoi ich bezpieczeństwo finansowe. Ponad jedna trzecia młodych obawia się o stan swoich finansów w przyszłości – o to, czy będzie mieć wystarczającą ilość pieniędzy, by godnie żyć. Jeśli zaś chodzi o dorosłych, to aż czterech na pięciu rodziców lub opiekunów niepokoi się wpływem kosztów utrzymania na swoje rodziny.

Dzieci w UK są coraz mniej szczęśliwe

Najnowsze badanie the Children’s Society pokazuje, że dzieci i nastolatkowie w UK są coraz mniej szczęśliwi. Co więcej, martwią się oni o rzeczy, które znajdują się w gestii dorosłych. – Życie jest po prostu zbyt trudne dla zbyt wielu dzieci. To narodowy skandal, że poziom zadowolenia wśród dzieci stale się pogarsza. To naprawdę szokujące, że prawie połowa młodych ludzi ma się źle z powodu stanu naszego świata. Aby odwrócić tę sytuację, potrzebujemy prawdziwego przywództwa ze strony rządu. Poprawa dobrostanu dzieci jest pilna – mówi Mark Russell, dyrektor generalny Children’s Society. A wtóruje mu Nil Güzelgün z Mind, mówiąc: – Młodzi ludzie ponoszą ciężar najgorszego od pokolenia kryzysu związanego z kosztami życia. Ponieważ prawie jedna trzecia dzieci w Wielkiej Brytanii żyje w ubóstwie, to nie jest zaskakujące, że tak wiele z nich odczuwa obecnie wpływ tej sytuacji na swój dobrostan.

