Nastolatki ze Szkocji ryzykują życie dla sławy na TikToku [wideo]

Fot. YouTube

Dwie nastolatki przez ponad godzinę próbowały zatańczyć synchronicznie na rozpadającym się murze szkockiego Zamku Ravenscraig. Upadek z ruin zamku grozi śmiercią, a w najlepszym wypadku poważnym kalectwem.

Nastolatki, tańczące na ruinach Zamku Ravenscraig w Kirkcaldy, w Szkocji, sfilmował mieszkający nieopodal 32-latek. Mężczyzna przyglądał się uważnie dziewczynom i stwierdził, niemal z całą pewnością, że muszą one nagrywać filmik na popularnego właśnie wśród młodzieży TikToka. Nastolatki biegały po rozpadającym się murze tam i z powrotem, a następnie próbowały zsynchronizować swój taniec – biorąc zapewne udział w jednym z TikTok-owych challengów - Dance Dance Dance (#ddd). Jak zaznaczył świadek zdarzenia, dziewczyny wykonały 10 powtórzeń tego samego tańca i spędziły na śmiertelnie niebezpiecznych ruinach ponad godzinę.

Kliknij i zobacz śmiertelnie niebezpieczny taniec nastolatek

Wyglądało na to, że wykonują taneczny challenge TikTok'a - dziesięć razy wykonywały ten sam taniec – powiedział 32-latek cytowany przez „The Daily Record”. A następnie dodał, że w okolicy ruin przechadzały się dziesiątki ludzi, którzy jednak nie reagowali na szaleństwa nastolatek – albo dlatego, że to ignorowali, albo dlatego, że zwyczajnie nie chcieli ich przestraszyć i spowodować tragedii.

Świadek zdarzenia opowiedział, że ludzie często błąkają się po ruinach Zamku Ravenscraig, pomimo tego, że upadek z jego murów grozi śmiercią albo ciężkim kalectwem. - Wiem, że to tylko małe dziewczynki, ale wyglądały na wystarczająco duże, by mieć trochę zdrowego rozsądku - co powiedzieliby ich rodzice, gdyby tam byli? Od mostu jest 30 stóp i kolejne 30 stóp także do wąwozu – one mogłyby umrzeć, gdyby spadły – irytował się 32-letni mieszkaniec okolicy, przypominając jednocześnie, że kilka lat temu poważnie ranny został tu 14-latek, który na skutek upadku złamał miednicę i doznał urazu śledziony.