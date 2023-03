Nastolatek został najmłodszym kierowcą autobusu w Wielkiej Brytanii

Luke Brown — tak nazywa się 18-latek, który może poszczycić się tytułem najmłodszego kierowcy autobusu w Wielkiej Brytanii. Jeśli mieszkacie w Coventry w West Midlands i korzystacie z usług National Express, to za kierownicą autobusu, którym jedziecie może siedzieć właśnie on!

Czy to nie przeznaczenie, los zapisany w gwiazdach? Po zdaniu egzaminu na prawo jazdy bohater tego artykułu odbył szkolenie, dzięki któremu mógł prowadzić pojazdy przeznaczone do przewozu pasażerów i zdobył licencję Passenger Carrying Vehicle. Zdał za pierwszym razem, nie miał żadnych problemów z zaliczeniem egzaminu. „Poświęciłem dużo czasu i wysiłku na przygotowanie się do testu, więc bardzo satysfakcjonujące jest to, że moja ciężka praca się opłaciła” - komentował świeżo upieczony kierowca z uprawnieniami PCV.





Jednak można powiedzieć, że kierowanie autobusem ma on niejako we krwi. Tym właśnie od 20 lat zajmował się jego ojciec, mężczyzna o imieniu Stuart. Luke przyznaje wprost, że to właśnie on był dla niego wielką inspiracją w wyborze kariery. Zaznacza, jak cytujemy za portalem „Metro”, że „kocha wszystko, co wiąże się z prowadzeniem samochodu”.

Kim jest najmłodszy kierowca autobusu w UK?

„Nie mogę się doczekać spędzenia więcej czasu w trasie, pomagania większej liczbie osób w poruszaniu się po mieści i pracy z moim tatą, który pracował w tym zawodzie przez ostatnie 20 lat” - komentował w mediach 18-latek. „Teraz jest trochę rywalizacji między mną a moim tatą, trochę staramy się sobie udowodnić, kto jest lepszym kierowcą” - dodawał. Według Luke te dwie sprawy — wspólna praca z tatą oraz pomaganie ludziom w komunikacji — to dwie najlepsze rzeczy w jego pracy.

Trzeba zaznaczyć, iż bohater tego tekstu wcale nie czuje się „głupio” ze względu na swój młody wiek. „Posiadanie wokół siebie wspierającego zespołu bardzo mi pomogło. Podczas mojego szkolenia żadne pytanie nie było zbyt głupie, a mój instruktor był spokojny i dobrze poinformowany, więc nie czułem żadnej presji, co moim zdaniem naprawdę pobudziło mój rozwój” - komentował.

Dlaczego Luke Brown zdecydował się podjąć taką pracę?

„Zdanie prawa jazdy PCV w wieku 18 lat bez popełnienia żadnego błędu jest dużym osiągnięciem. Każdego roku setki kierowców rozpoczynają szkolenie, z których tylko dwóch lub trzech zdaje egzamin bezbłędnie. Nie byliśmy zaskoczeni wynikiem Luke`a. We wszystko, co robi, wkłada 100 procent wysiłku, co zdecydowanie widać w jego jeździe. Jestem z niego bardzo zadowolony, to cudowny facet i wielki atut w naszej firmie” - mówiła instruktorka w National Express, Darren Dunbar

Pełnoetatowy kierowca w Coventry może zarobić 28 500 funtów, a może i skasować więcej, jeśli zdecyduje się na nadgodziny.

Na jakie zarobki może liczyć?

Ten zawód ma niejako „we krwi”

