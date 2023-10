Crime Nastolatek zginął podczas policyjnego pościgu — wyskoczył z auta, bo „bał się więzienia”

19-letni chłopak, który zginął w trakcie policyjnego pościgu, wyskoczył z jadącego samochodu. Jak wynika z ustaleń zespołu dochodzeniowego, chwilę wcześniej miał powiedzieć swojej mamie, że boi się iść do więzienia.

Wolał popełnić lub zaryzykować samobójstwo byle tylko nie iść za kratki? Zaledwie 19-letnie Kelvin Bainbridge był poszukiwany przez policję za włamanie. Jak czytamy na łamach portalu informacyjnego „Metro”, zmarł w wyniku poważnych obrażeń głowy. Doszło do nich po tym, jak wyskoczył z jadącego samochodu prosto pod koła ścigającego go radiowozu. Miało to miejsce w październiku 2019 roku.

Zaznaczmy, iż Bainbridge miał już na swoim koncie szereg wyroków skazujących. Dzięki nim był określany „jednym z najbardziej aktywnych włamywaczy i złodziei samochodów w hrabstwie Durham”, jak ustalono w trakcie śledztwa w tej sprawie. Dodajmy, że przed obliczem sądu stawał aż 16 razy, a wyrok skazujący usłyszał w sprawie 45 przestępstw. W więzieniu spędził już sześć miesięcy za ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Tragiczna śmierć 19-letniego przestępcy

Na Kelvina Bainbridge`a nałożony został zakaz poruszania się samochodem. Obowiązywał go od 14. roku życia. Pomimo niego, w dniu tragedii prowadził samochód. Wraz z nim jechała jego matka, ciężarna partnerka i dwóch mężczyzn. Dodajmy, że 19-latek niedawno dowiedział się, że zostanie ojcem.

Matka nastoletniego przestępcy Suzanne powiedziała podczas śledztwa, że gdy policja zaczęła ich ścigać, namawiała syna, aby przestał przed nią uciekać. – Skończy się to tym, że zabijesz nas wszystkich [w samochodzie]” – jak mówiła. – „Pójdę za to do więzienia”. To były ostatnie słowa, jakie do mnie powiedział – dodała.

Policjant nie mógł zrobić nic, aby uniknąć zderzenia

Pani Bainbridge powiedziała, że jej syn miał poczucie, że policyjny kierowca, Paul Jackson, miał prowadzić przeciwko niemu osobistą „vendettę”.

Dodajmy, iż według biegłych śmierć nastoletniego przestępcy była wynikiem wypadku. Robin Turner przeanalizowała policyjnymi nagraniami wideo z samochodu, a także przyjrzała się szczegółowym nagraniom danych technicznych dotyczących ruchów pojazdu. Kierujący samochodem policjant próbował uniknąć zderzenia z chłopakiem. Zahamował, ale nie miał wystarczająco dużo czasu, aby zareagować tak, aby zapobiec tragedii.

