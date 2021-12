Następna pandemia może być jeszcze gorsza - ostrzega twórczyni szczepionki firmy AstraZeneca

Według jednej z twórczyń szczepionki przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca kolejne globalne pandemie mogą okazać się jeszcze gorsze, bardziej zaraźliwe lub bardziej śmiercionośne, niż obecnie trwająca pandemia koronawirusa.

"To nie będzie ostatni raz, kiedy wirus zagraża naszemu życiu i naszym źródłom utrzymania. Prawda jest taka, że ​​następny może być gorszy. Może być bardziej zaraźliwy, bardziej śmiertelny, albo jedno i drugie" - mówiła w ramach 44. edycji Dimbleby Lecture w telewizji BBC prof. Uniwersytetu Oksfordzkiego Sarah Gilbert, jedna z twórczyń szczepionki przeciw Covid-19 stworzonej przez firmę AstraZeneca. "Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której zaprzepaścimy wszystko to, co udało nam się zyskać przechodząc przez ten kryzys. (...) Postępy, które poczyniliśmy, i wiedza, którą zdobyliśmy, nie mogą zostać utracone" - zaznaczała. Profesor Gilbert apelowała, aby nie zmarnować ogromu pracy włożonej w walkę z koronawirusem. Jej zdaniem należy zwiększyć nakłady na przeciwdziałania podobnym wydarzeniom w przyszłości.

Kolejne pandemie będą jeszcze groźniejsze...

Co naukowczyni ma konkretnie na myśli? Dystrybucja szczepionek i lekarstw na świecie w obecnie funkcjonującym modelu musi stać się normą, także po zakończeniu pandemii. Profesor Gilbert odniosła się również do obecnej sytuacji i rozpowszechniania się wariantu Omikron na świecie i w UK. Ostrzegła, że szczepionki mogą być mniej skuteczne przeciwko nowej odmianie ze względu na mutację białka kolca wirusa. Jednak z ostatecznymi sądami w tej sprawie powinniśmy się wstrzymać dopóki nie będziemy wiedzieli o tym zagrożeniu więcej.

Badaczka opowiada się również za opracowaniem "uniwersalnej" szczepionki przeciwko grypie. Jej zdaniem nie ma żadnego powodu, aby nie opracować preparatu, który całkowicie wyeliminuje zagrożenie tą chorobą.

Co można zrobić, aby się na nie przygotować?

Sarah Gilbert jest brytyjskim wakcynologiem, profesorem wakcynologii na Uniwersytecie Oksfordzkim i współzałożycielką Vaccitech. Gilbert specjalizuje się w pracach nad szczepionką przeciwko grypie. Jest współtwórczynią szczepionki Oxford–AstraZeneca COVID-19, którą opracowała wspólnie z Oxford Vaccine Group. Szczepionka Oxford-AstraZeneca jest obecnie najszerzej stosowana na całym świecie. Znalazła zastosowanie w 170 krajach świata.

Wielka Brytania odnotowała w minioną niedzielę 86 nowych przypadków wariantu Omikron. W sumie na Wyspach ich liczba sięga już 246. Ogółem, 5 grudnia 2021 roku zarejestrowano 43 992 przypadki i 54 zgony w ciągu 28 dni od pozytywnego testu na koronawirusa.