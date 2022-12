„Nasi rodzice zawsze chcą, żebyśmy się dobrze bawili”. Książę Harry nagrał krótki klip dla dzieci w stroju Spidermana [Wideo]

Książę Harry słynie ze swojej pracy na rzecz weteranów wojennych i ich rodzin. Przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia, Harry postanowił wesprzeć setki dzieci, które straciły na wojnie jednego z rodziców i nagrał dla nich krótki klip w uroczym stroju Spidermana.

Książę Harry nie zapomina o dzieciach żołnierzy

Książę Harry postanowił w tym roku wesprzeć przed Świętami Bożego Narodzenia dzieci, których rodzice zginęli w trakcie służby w siłach zbrojnych. Harry nagrał krótki klip z przedświątecznym przesłaniem do pogrążonych w żałobie dzieci, będących jednocześnie podopiecznymi założonej w 2010 r. organizacji charytatywnej Scotty's Little Soldiers. A przypomnijmy, że społeczność żołnierzy i ich rodzin jest Harry'emu szczególnie bliska, ponieważ sam służył on czynnie w wojsku (w Afganistanie Harry służył jako przedni kontroler powietrzny w prowincji Helmand, a następnie jako pilot w obozie Bastion w południowym Afganistanie). Po zakończonej służbie, w 2014 roku, Harry utworzył Invictus Games, czyli międzynarodowe wielodyscyplinarne zawody sportowe dla żołnierzy i weteranów wojennych rannych w misjach w kraju i poza granicami. Dyscypliny sportowe, jakaie są rozgrywane podczas Invictus Games, to koszykówka na wózkach, siatkówka na siedząco oraz ergometr wioślarski.

Książę Harry zachęca dzieci do zabawy

W krótkim wideo nagranym dla podopiecznych Scotty's Little Soldiers, książę Harry zapowiedział zabawę polegającą na złapaniu pięciu złoczyńców, którzy będą chcieli "zniszczyć święta". Zadaniem dzieci ma być niedopuszczenie do tego. Później Harry zwrócił się do dzieci z mądrym przesłaniem dotyczącym połączenia w jednym czasie tęsknoty za bliskimi i zabawy. - Święta to czas, gdy szczególnie tęsknimy za bliskimi, których bardzo kochamy. I to jest w porządku, ale jednocześnie możemy czuć się winni przez to, że bawimy się, gdy naszych rodziców przy nas nie ma. Ale Jestem tutaj, żeby was zapewnić, że nasi rodzice zawsze chcą, żebyśmy się dobrze bawili, więc nie czujcie się winni. Macie prawo bawić się tak dobrze jak nigdy, zwłaszcza ze społecznością Scotty's Little Soldiers — powiedział dzieciom książę Harry.

Święta Bożego Narodzenia już za trzy tygodnie

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostały zaledwie trzy tygodnie, a świąteczna atmosfera zaczyna powoli udzielać się nam wszystkim, niezależenie od zmartwień dotyczących inflacji, kryzysu, wojny w Ukrainie czy wciąż obecnej pandemii Covid-19. W trasę wyruszyła już w także w Wielkiej Brytanii słynna świąteczna ciężarówka Coca-Coli, która rozpoczęła objazd od wizyty w Bluewater Shopping Centre w Kent, a następnie zatrzymała się na weekend w Sainsbury’s Beckton we wschodnim Londynie. Wiemy też, że w dniach 8 - 10 grudnia ciężarówka Coca-Coli zawita do Dublina, a w dniach 16 - 17 grudnia będzie w Irlandii Północnej. Reszta trasy nie została jeszcze ogłoszona, ale Coca-Cola potwierdziła, że jej trasa obejmie „cały kraj”. Trasa ma też być w tym roku „większa i lepsza niż kiedykolwiek wcześniej”.

Wsparcie walki z głodem i marnowaniem żywności

W tym roku trasa Coca-Coli wspiera największą brytyjską organizację charytatywną walczącą z głodem i marnowaniem żywności, FareShare. Coca-Cola Britain przekaże równowartość do 100 000 posiłków potrzebującym w te Święta Bożego Narodzenia. Poinformowano także, że „każda wizyta w świątecznej ciężarówce Coca-Coli będzie się liczyć na wsparcie osób doświadczających ubóstwa żywnościowego”.

Firma zapewnia jeden posiłek dla każdej osoby, która weźmie udział w Truck Tour. Lindsay Boswell, dyrektor generalny FareShare, powiedziała:

- Jesteśmy niezwykle wdzięczni za wsparcie ze strony Coca‑Cola. Ich darowizna pomoże nam dostarczyć więcej nadwyżek żywności nadającej się do spożycia dla ludzi w Wielkiej Brytanii najbardziej dotkniętych kryzysem związanym z kosztami utrzymania. Mamy nadzieję, że jak najwięcej osób odwiedzi Coca‑Cola Truck Tour w te Święta Bożego Narodzenia, abyśmy mogli dostarczyć więcej żywności ludziom, którzy jej potrzebują w tych trudnych dla wielu czasach.

Laura Moon, starszy menedżer ds. marki w The Coca‑Cola Company w Wielkiej Brytanii, powiedziała z kolei:

- Coca‑Cola zawsze była synonimem Świąt Bożego Narodzenia, szczególnie kultowa reklama Truck Tour i Holidays Are Coming. W tym roku magia Świąt Bożego Narodzenia jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek i cieszymy się, że możemy ponownie udostępnić fanom w całym kraju naszą słynną trasę. Jesteśmy również niezwykle zadowoleni z kontynuacji naszej współpracy z FareShare i za każdą osobę, która odwiedzi Truck Tour, przekażemy równowartość posiłku w jej imieniu, wspierając najbardziej potrzebujących w tym okresie świątecznym.



