Narzekają, ale są bardzo pracowici - jak Polaków postrzegają obcokrajowcy?

9 marca obchodziliśmy Dzień Statystyki Polskiej. Z tej okazji, akurat w tym roku Główny Urząd Statystyczny podjął się próby nakreślenia obrazu "statystycznego" Polaka. Jak wygląda więc ten uśredniony obraz każdego z nas i co sądzą o nim Brytyjczycy i przedstawiciele innych narodów?

Statystyczny Polak jest... kobietą! W naszej ojczyźnie żyje więcej przedstawiciele płci pięknej (19,8 mln), niż płci "brzydkiej" (18,5 mln). Ma nieco ponad 40 lat, pracuje w sektorze usług i legitymuje się wykształceniem średnim. Oprócz tego pozostaje w związku małżeńskim oraz ma jedno dziecko. Przed telewizorem spędza średnio dokładnie 263 minuty, a głównym posiłkiem dnia jest dla niego obiad, który spożywa między 14, a 16.

W programie "Dzień Dobry TVN" z takim obrazem "przeciętnego" Polaka zmierzyli się obcokrajowcy mieszkający w Polsce już od dobrych kilku lat - Białorusinka, Brytyjczyk, Włoch i Wenezuelczyk. Co z tego wyszło?

Przede wszystkim jesteśmy narodem "narzekaczy". "Zauważyłam to od razu, jak przyjechałam na studia do Krakowa. Widziałam to coraz bardziej po sobie, po trzech latach też nabyłam tę umiejętność" - powiedziała Jana Shostak, artystka pochodząca z Białorusi. Potwierdza to Samuel Rodrigez, wodzirej, który przyjechał Wenezueli. "Miałem kolegę, który zawsze mówił; jak narzekam, to dopiero żyję. Musiał narzekać, to sposób życia".

Ale dlaczego narzekamy? O niewielką analizę się pokusił się Patrick Ney, popularny vloger z Wielkiej Brytanii, który w sercu ma Polskę. "Polacy narzekają, bo są mniej pewni siebie. Taki jest powód" - mówił. "Łatwo jest narzekać. Wiadomo, że jeśli ktoś szuka powodu, to znajdzie. Myślę, że to sprawa niskiego poczucia własnej wartości, że nie wierzymy w siebie. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje" - mówi Ney.

"Jak się wychodzi na ulicę, to widać, że ludzie są smutni, nieuśmiechnięci. Oczywiście, każdy z nas ma różne problemy, ale idziemy do przodu" - skonludował Piergiorgio Buzzi, przedsiębiorca z Włoch.

Po całość materiału odsyłamy na oficjalną stronę TVN. A co wy sądzicie o tym wszystkim? Czy narzekanie jest rzeczywiście cechą Polaków? Dajcie znać co o tym sądzicie na naszym profilu na FB. Czekamy na komentarze!