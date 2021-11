Narasta napięcie na granicy polsko – białoruskiej. Kryzys humanitarny polaryzuje internautów

Narastające napięcie na granicy polsko – białoruskiej stanowi dziś jeden z głównych tematów podejmowanych przez media brytyjskie. Działania hybrydowe Aleksandra Łukaszenki i kryzys humanitarny coraz bardziej polaryzują także internautów.

W poniedziałek 8 listopada, w okolicy granicy polsko – białoruskiej, znalazło się od trzech do czterech tysięcy ludzi. To imigranci, którzy przybyli wyczarterowanymi samolotami na Białoruś, skuszeni przez reżim Aleksandra Łukaszenki wizją łatwego przedostania się do Europy. Imigranci pochodzą przede wszystkim z Iraku i Afganistanu, a także z innych państw Bliskiego Wschodu i Afryki. Wśród imigrantów jest wiele kobiet i bardzo małych dzieci, a wszyscy oni stali się zakładnikami nieludzkiej gry białoruskiego prezydenta z Polską i szerzej, krajami Unii Europejskiej (Łukaszenka mści się na UE za wprowadzenie sankcji po zeszłorocznych wyborach na Białorusi). Wielu imigrantów od ponad dwóch miesięcy koczuje w lasach na granicy polsko – białoruskiej, gdzie są przepychani na polską stronę przez białoruskich żołnierzy, a następnie wypychani na stronę białoruską przez polskich pograniczników. W obu przypadkach, jak twierdzą migranci, dochodzi do użycia względem nich siły.

Kryzys na granicy polsko – białoruskiej

Media brytyjskie szeroko komentują dziś wydarzenia na granicy polsko – białoruskiej, z uwagi na inspirowaną/zorganizowaną przez władze Białorusi próbę wypchnięcia do Polski kilku tysięcy imigrantów. W dniu wczorajszym imigranci, a także, co nadzwyczaj prawdopodobne, zamaskowani przedstawiciele służb białoruskich, próbowali sforsować zasieki w okolicy przejścia granicznego Kuźnica Białostocka – Bruzgi. Polscy żołnierze i pogranicznicy, w celu przeciwdziałania niszczeniu zasieków przy pomocy łopat i gałęzi, użyli m.in. gazu pieprzowego. - Używamy środków przymusu bezpośredniego, np. gazu pieprzowego, żeby zapobiegać próbom rzucania przedmiotów w funkcjonariuszy i niszczenia infrastruktury granicznej – zaznaczył w mediach Michał Tokarczyk ze Straży Granicznej.

Na szczęście noc z poniedziałku na wtorek była w miarę spokojna. Kilkaset ludzi pozostało w obozowisku w pobliżu zasieków, a polscy pogranicznicy nie odnotowali większych ruchów zmierzających do sforsowania granicy na wspomnianym wyżej odcinku. - Na szczęście, mimo tak napiętej sytuacji wczoraj, ta noc minęła, można powiedzieć, spokojnie, jeśli chodzi o rejon przy granicy z przejściem granicznym w Kuźnicy – poinformowała na łamach Polskiego Radia rzeczniczka podlaskiego oddziału Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz.