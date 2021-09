Narasta konflikt dyplomatyczny między UK a Francją - odwołano dwustronny szczyt w Londynie

Brytyjsko-francuski szczyt obronny został odwołany z powodu zawarciu paktu w obronnego między Wielką Brytanią, USA i Australią. Władze w Paryżu mają być bardzo niezadowolone z ruchu wykonanego przez Londyn w tej kwestii. Konflikt dyplomatyczny między tymi krajami pogłębia się...

Przypomnijmy, AUKUS to trójstronny pakt bezpieczeństwa zawarty między Australią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Został ogłoszony 15 września 2021. Na mocy paktu Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zgadzają się pomóc Australii w opracowaniu i rozmieszczeniu okrętów podwodnych o napędzie atomowym, zwiększając zachodnią obecność wojskową w regionie Pacyfiku. Chociaż we wspólnym oświadczeniu premiera Australii Scotta Morrisona, premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona i prezydenta USA Joe Bidena nie wymieniono żadnego zagrożenia z nazwy to powodem zwiększenia obecności militarnej w regionie Indo-Pacyfiku ma być przeciwdziałanie tamtejszym wpływom chińskim.

Dodajmy także, że brytyjski premier zapewniał w parlamencie, że ruch ten nie powinien być odbierany, jako wrogie działanie przeciwko Chińskiej Republice Ludowej.

Francja "obraża się" na Wielką Brytanię

Bardzo ostro na podpisanie paktu zareagowała Francja. 17 września 2021 roku Paryż odwołał swoich ambasadorów z Australii i USA, a francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian nazwał umowę "ciosem w plecy". Trudno się dziwić takim deklaracjom, ponieważ AUKUS doprowadził do anulowania przez Australię umowy z Francją dotyczącej okrętów podwodnych. Konkretnie, Paryż miał z tego tytułu stracić do 48 miliardów funtów. Oprócz tego Francuzi mają żywotne interesy na Pacyfiku, w związku z kilkoma terytoriami w tamtym regionie i ruch wykonany przez USA, UK i Australię mocno w nich uderza.

To jeszcze nie wszystko - jak podaje "The Guardian" zaplanowane na przyszły tydzień spotkanie ministrów obrony Wielkiej Brytanii i Francji zostało odwołane. Ministrowie obrony obu krajów - Ben Wallace oraz Florence Parly - mieli wziąć udział szczycie Rady Francusko-Brytyjskiej w Londynie oraz odbyć dwustronne rozmowy. Dodajmy, że Rada dwóch największych potęg militarnych w Europie Zachodniej obchodzi w tym roku swoje 50-lecie. Strona brytyjska nadal ma nadzieję, że spotkanie i rozmowy nadal się odbędą.

Rząd w Paryżu nie wyśle swojego przedstawiciela na dwustronny szczyt w Londynie

Nie mamy żadnych wątpliwości, że między UK a Francją doszło do poważnego konfliktu dyplomatycznego, choć (póki co?) Francja nie odwołała swojego ambasadora z Wielkiej Brytanii. Niemniej, w mediach francuscy politycy bardzo mocno krytykują postawę brytyjskiego rządu. Francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Clément Beaune określił Wielką Brytanię jako "wasala" Stanów Zjednoczonych

"Nasi brytyjscy przyjaciele opuszczając UE chcieli stworzyć globalną Wielką Brytanię" - komentował Beaune na łamach France24. "Zamiast tego widzimy powrót na amerykańskie kolana w formie akceptowalnej wasalizacji".