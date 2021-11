Napięcia w Irlandii Północnej - protestanccy lojaliści porwali i podpalili na środku drogi autobus miejski

Fot: Twitter @qnewsdesk

Dramatyczne sceny w Irlandii Północnej - nieznani sprawcy uprowadzili i podpalili autobus miejski. Co najciekawsze, to nie jedyny taki incydent w przeciągu ostatniego tygodnia! Wcześniej doszło do podobnego wydarzenia oraz do brutalnych manifestacji.

Do tych wydarzeń doszło w dniu 7 listopada 2021 roku, około godziny 19:45, w mieście Newtownabbey, leżącym na północ od stołecznego Belfastu (hrabstwo Antrim). Według oficjalnych ustaleń policji PSNI czterech zamaskowanych sprawców "uprowadziło" miejski autobus. Kazali opuścić pojazd zarówno pasażerom, jak i kierowcy, a następnie podpalili go. Interwencję w sprawie płonącego autobusu stojącego w poprzek Church Road podjęły trzy zastępy straży pożarnej. Akcja gaśnicza trwała około dwie godziny. Zaznaczmy, że nikomu w wyniku tych wydarzeń się nic nie stało.

Za nami tydzień niepokojów społecznych w Ulsterze

Zobaczcie sami jak to wyglądało:

Irlande du Nord : Un bus aurait détourné avant d'être incendié à Newtownabbey. La police indique que 4 suspects ont ordonné à un chauffeur de bus et aux passagers de descendre du bus avant de détourner le véhicule et d'y mettre le feu. pic.twitter.com/JLlJEgeL8F — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) November 7, 2021

Jak obecnie wygląda sytuacja w Irlandii Północnej?

Warto dodać, że nie był to odosobniony przypadek na przestrzeni ostatniego tygodnia! W miniony poniedziałek rano również doszło do podpalenia autobusu, tym razem w Newtownards, na wschód od Belfastu (hrabstwo Down). Oprócz tego w minioną środę i piątek odbyły się manifestacje w samym Belfaście, podczas których miały miejsce ataki na policję.

Nie mamy wątpliwości, że w Ulsterze sytuacja pozostaje bardzo napięte. Powodem są kontrowersje związane z NI Protocol. Regulacje przyjęte w ramach Brexit Withdrawal Agreement sprawiają, że Irlandii Północna "zbliżyła się" do Republiki Irlandii, na co nie ma zgody ze strony protestantów, którzy opowiadają się za funkcjonowaniem ich kraju w ramach Zjednoczonego Królestwa.

W chwili obecnej trwają rozmowy w sprawie renegocjacji protokołu północnoirlandzkiego z udziałem polityków brytyjskich oraz władz unijnych. W ostatnim czasie polityczne rozgrywki między UE, a UK stały się bardziej intensywne. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszych artykułach: "Dalsze ruchy UK w kwestii protokołu północnoirlandzkiego grożą "załamaniem relacji" z UE" oraz "Rząd UK grozi jednostronnym wypowiedzeniem NI Protocol, jeśli strona unijna nie zgodzi się na renegocjacje jej zapisów". Po wszelkie informacje na ten temat odsyłamy do tych tekstów.