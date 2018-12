„Najwyższy czas, żeby Unia Europejska pokazała, że prawa obywateli UE w UK są ważniejsze niż części samochodowe” - Organizacja The3million wzywa Brukselę do działania

Fot. Facebook

Organizacja The3million postanowiła przypuścić atak na polityków unijnych i wytknąć im brak skutecznego działania na rzecz praw obywateli UE mieszkających w UK i Brytyjczyków żyjących na terenie Wspólnoty. W świeżo wystosowanym do Brukseli apelu członkowie grupy zaznaczyli, że nadszedł czas na to, by „prawa obywateli UE w UK były ważniejsze niż części samochodowe”.

„Unia Europejska złożyła wiele obietnic obywatelom państw Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii i obywatelom brytyjskim w Europie” - czytamy w krótkim filmiku umieszczonym przez The3million na Facebooku. Na dowód tego organizacja zacytowała czołowych przedstawicieli UE:

„Pozwólcie mi teraz skupić się na naszym priorytecie numer jeden, a mianowicie na obywatelach, których prawa chcemy szanować i które w pierwszej kolejności chcemy zabezpieczyć” - powiedział Donald Tusk 29 kwietnia 2017 r. „Będziemy chronić prawa ponad 4 milionów obywateli Unii Europejskiej żyjących w Wielkiej Brytanii i obywateli brytyjskich w UE. To był nasz główny priorytet” - zaznaczył z kolei Michel Barnier 2 sierpnia 2018 r.

Członkowie grupy The3million pokazali jednak, że z górnolotnych zapowiedzi niewiele dzisiaj zostało. „Nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione” - stwierdził Michel Barnier 19 marca 2018 r. „Ponieważ czas ucieka, to będziemy również dyskutować o naszej gotowości na scenariusz no deal” - powiedział z kolei Donald Tusk 11 grudnia 2018 r. „Ponieważ nie wiemy, jaka będzie zbiorowa reakcja, to komisja opublikuje wszystkie informacje, które mogą się okazać pomocne na wypadek no-deal” - zaznaczył 13 grudnia 2018 r. Jean-Claude Juncker. „Każdy musi to zacząć planować, zarówno państwa członkowskie, jak i firmy. My też techniczne się na to przygotowujemy. 29 marca 2019 r. Zjednoczone Królestwo stanie się krajem trzecim” - stwierdził wreszcie Michel Barnier 12 listopada 2018 r.

Organizacja The3million zarzuciła politykom z obu stron, że od dawna ostrzegała przed ryzykiem wystąpienia scenariusza no – deal. Członkowie organizacji, którzy chcieli uzyskać gwarancje praw zarówno dla obywateli UE żyjących w UK, jak i dla Brytyjczyków zamieszkujących kraje Wspólnoty, mieli jednak ciągle słyszeć, że „teraz to nie jest dobry moment”, ponieważ najpierw trzeba zawrzeć umowę. The3million wezwała więc Unię Europejską do działania, by Bruksela pokazała wreszcie stanowczo, że 5 milionów ludzi stanowi dla niej priorytet. „Okażcie nam trochę szacunku” - zaapelowali na Facebooku członkowie grupy.

