Największy od czterech lat spadek liczby imigrantów z UE wynajmujących w Anglii nieruchomości

Ceny nieruchomości wzrosły w Wielkiej Brytanii po tym, jak Rishi Sunak ogłosił sześciomiesięczne zwolnienie ze Stamp Duty dla kupujących domy i mieszkania w UK, jednak ceny wynajmu spadły. Podobnie spadła liczba imigrantów z UE wynajmujących nieruchomości w Anglii.

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej poskutkowało dramatycznym spadkiem liczby imigrantów z UE żyjących na Wyspach, w tym także Polaków. Jak podało ONS w pierwszym półroczu 2020 roku liczba naszych rodaków w UK zmniejszyła się aż o 85 000.

Coraz mniej imigrantów z UE wynajmuje domy w UK

Do najniższego poziomu od czterech lat spadła także liczba imigrantów z UE wynajmujących posiadłości w Anglii, co poskutkowało również spadkiem cen wynajmu. Z badań przeprowadzonych na podstawie 300 000 wynajmujących wynika, że mamy do czynienia z największym od 2017 roku spadkiem liczby wynajmujących nieruchomości imigrantów z UE.

Od roku 2017 do 2020 liczba najemców z UE w Anglii spadła z 20 proc. do 14 proc. w skali wszystkich wynajmujących. Największy spadek natomiast nastąpił w Londynie.

Spadek cen wynajmu

W całym kraju ceny nieruchomości poszły w górę po tym, jak Rishi Sunak ogłosił sześciomiesięczne zwolnienie ze Stamp Duty, jednak spadły ceny wynajmu. W ciągu 12 miesięcy do października 2020 roku średnie ceny wynajmu nieruchomości w Londynie i Birmingham spadły o 6,9 proc.

Imigranci z UE wyjeżdżają z Wysp

Z badań Economic Statistics Centre of Excellence opublikowanych na początku tego miesiąca wynika, że 1,3 mln imigrantów opuściło Wielką Brytanię w ubiegłym roku. Natomiast z danych ONS wynika, że mamy do czynienia także z rekordowym spadkiem liczby polskich obywateli w UK wynoszącym aż 85 000.