Największy kontenerowiec na świecie zawinął do brytyjskiego portu [WIDEO]

Do portu Felixstowe w hrabstwie Suffolk, największego i najbardziej ruchliwego portu kontenerowego w Wielkiej Brytanii, zawinął największy kontenerowiec świata. Musicie zobaczyć, jak to wyglądało - jest ogromny!

Pływający pod panamską banderą Ever Ace to prawdziwy gigant - liczy sobie 400 metrów długości i 60 metrów szerokości, a jego tonaż brutto wynosi aż 235 579. Na pokład jednostki pływającej, której operatorem jest chińskie konsorcjum Evergreen Marine Corporation można pomieścić do 23 992 standardowej wielkości kontenerów (TEU). W niedzielę rano statek zawinął do najbardziej ruchliwego i największego portu kontenerowego w Wielkiej Brytanii, Felixstowe, Suffolk. Statek przypłynął z holenderskiego Rotterdamu, a jego rozładunek rozpoczął się w poniedziałek rano. Trzeba przyznać, że Ever Ace robi gigantyczne wrażenie! Jego kolosalne rozmiary sprawiają, że jednostka zajmują większą część brytyjskiego portu!

Zresztą, obrazy mówią więcej, niż tysiąc słów, więc zobaczcie sami:

Ever Ace został zbudowany w 2021 roku. Jest statkiem klasy Evergreen A, a więc jednostką o teoretycznie maksymalnej pojemności sięgającej około 23 992 TEU. Czyni je to największymi kontenerowcami na świecie. Sześć statków buduje Samsung Heavy Industries w Korei Południowej. Kolejnych osiem zostanie zbudowanych przez China State Shipbuilding Corporation (CSSC) w dwóch stoczniach w Chinach.

W sierpniu 2021 padł rekord kontenerów załadowanych na pojedynczy statek. Pobił go właśnie Ever Ace, który przewiózł łącznie 21 710 TEU kontenerów z Yantian do Europy.

Rozładunek gigantycznej jednostki Ever Ace zaczął się w poniedziałek

Warto w tym miejscu dodać, że "brat" Ever Ace, Ever Given stał się bohaterem niesławnej afery, która miała miejsce. 23 marca 2021 roku podczas podróży z Tanjung Pelepas w Malezji do Rotterdamu w Holandii, statek wpłynął na mieliznę w Kanale Sueskim, blokując go całkowicie. 29 marca statek został ściągnięty z mielizny i przywrócony do stanu pływającego. Przez ten czas utworzyła się kolejka ok. 300 statków oczekujących w kolejce na przepłynięcie przez Kanał Sueski.

