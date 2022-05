Największe sklepy w UK wycofują produkty z kurczakiem. Istnieje poważne ryzyko zatrucia salmonellą

Fot. Getty

Największe sieci spożywcze w UK – Pret A Manger, Tesco, Sainsbury's, Aldi, Leon, M&S i Waitrose, wycofują produkty zawierające gotowanego kurczaka. A wszystko to po doniesieniach o wystąpieniu ogniska salmonelli u jednego z największych dostawców kurczaków w Wielkiej Brytanii.

Ognisko salmonelli zostało wykryte w zakładzie przetwórstwa spożywczego Cranswick, w Hull, podczas „rutynowej kontroli wewnętrznej”. Zakład został zamknięty w trybie natychmiastowym, a sieci spożywcze, do których trafiają kurczaki z Cranswick, otrzymały polecenie, by wycofać przynajmniej część produktów zawierających mięso z kurczaka. Chodzi przede wszystkim o różnego typu kanapki, wrapy i sałatki z datą przydatności do spożycia do 11, 12 i 13 maja. Ostrzeżenie wydała także Food Standards Agencyi, która zaleciła konsumentom, by nie spożywali zakupionych w ostatnim czasie produktów z kurczakiem i by zwrócili je do odpowiednich sklepów.

Z półek znikają produkty z kurczakiem

Do usuwania produktów zawierających kurczaka w trybie natychmiastowym przystąpiły największe sieci spożywcze w UK. Waitrose wycofał część swojego asortymentu kanapek z kurczakiem (Roast Chicken Salad with Salad Cream Sandwich, Roast Chicken & Stuffing Sandwich, Essential Chicken Mayo Sandwich i Waitrose Chicken & Bacon Caesar Wrap), sieć Pret A Manger usunęła ze swojego menu wszystkie pozycje z kurczakiem, sieć Aldi usunęła wrapy Caesar z kurczakiem i bekonem, a Sainsbury's – dania z gotowanym kurczakiem. Podobne kroki podjęły też sieci M&S (w przypadku m.in. Coronation Chicken Deli Filler, Classic mini roll selection, Chicken & Bacon Caesar Wrap, Made Without Wheat Gluten Free Chicken & Bacon Sandwich i Roast Chicken & Bacon Sandwich), Tesco i Leon.

Nie wiadomo jeszcze, czy ktokolwiek zachorował w wyniku zatrucia się pałeczkami salmonelli, które uaktywniają się od sześciu godzin do sześciu dni po zakażeniu. Salmonella powoduje biegunkę, gorączkę i skurcze żołądka, a w ciężkich przypadkach może wymagać hospitalizacji. Każdego roku w Wielkiej Brytanii w wyniku zakażenia salmonellą umiera około 50 osób.