Największe problemy stojące przed NHS – czy Liz Truss ma pomysł, jak je rozwiązać?

Fot. Getty

Żaden premier Wielkiej Brytanii w XXI wieku nie miał trudniejszego zadania, niż wprowadzająca się właśnie na Downing Street Liz Truss. Znamy już niektóre propozycje nowej premier UK na nadchodzące miesiące, ale co Truss zamierza zrobić z kryzysem w NHS?

Publiczna służba zdrowia NHS ma być jednym z priorytetów Liz Truss. Ale najnowsze dane nie napawają optymizmem: obecnie aż 6,7 miliona ludzi w UK czeka na rutynowe leczenie szpitalne, a czas oczekiwania na karetkę pogotowia jest rekordowy. Tysiące pacjentów czekają na przyjęcie na ostry dyżur przez 12 lub więcej godzin. Personel NHS jest wyczerpany i brak mu motywacji do pracy po trudnych latach pandemii Covid-19, a to tylko zwiększa niedobory kadrowe. Eksperci mówią wprost, że system opieki zdrowotnej i społecznej w Wielkiej Brytanii rozpaczliwie potrzebuje reformy.

Czyt Liz Truss ma pomysł na naprawę NHS?

Podczas dwumiesięcznego wyścigu o objęcie przywództwa w Partii Konserwatywnej, Liz Truss złożyła tylko niejasne obietnice dla NHS, ale przypuszcza się, że nowym ministrem zdrowia zostanie dotychczasowa, dosyć nieprzejednana minister ds. pracy i emerytur, Therese Coffey. To, czego można się spodziewać od nowej premier, to twarda postawa wobec potencjalnie strajkującego personelu medycznego. W zeszłym miesiącu Truss wyznała, na fali powszechnych strajków na kolei, że planuje wprowadzić nowe przepisy, które utrudnią Brytyjczykom strajkowanie. Jako kandydatka na premiera Truss poparła także przeniesienie 13 miliardów funtów wydatków z opieki zdrowotnej na opiekę społeczną, by w ten sposób zwolnić łóżka w szpitalach. - Na łóżkach w szpitalach NHS leżą ludzie, którym lepiej byłoby w opiece społecznej. Więc przekażmy te pieniądze na opiekę społeczną – zaznaczyła. Jeśli natomiast chodzi o zmniejszenie listy pacjentów oczekujących na poddanie się procedurze medycznej, to Truss obiecała powstrzymać exodus lekarzy z NHS poprzez reformę przepisów emerytalnych. To właśnie one, według nowej premier, powodują, że wielu medyków przedwcześnie przechodzi na emeryturę.

