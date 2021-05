Największe legendy w historii Eurowizji. Czy w tym roku zobaczymy podobne talenty?

Fot. Getty

Które gwiazdy muzyczne światowego formatu rozpoczęły swoją karierę występem na Eurowizji? Kto w tym roku weźmie udział w najbardziej rozpoznawalnym międzynarodowym konkursie piosenki? Kiedy będzie transmisja Eurowizji 2021? Oto najważniejsze informacje.

Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się od 1956 roku - a w tym roku będzie to konkurs okrągły, bo 65. Jest to najbardziej popularne telewizyjne widowisko muzyczne. Eurowizja jest transmitowana przez telewizje na całym świecie - nie tylko w Europie - i jest to jeden z najchętniej oglądanych programów niesportowych w TV.

Kiedy odbędzie się Eurowizja 2021?

Finał Eurowizji 2021 odbędzie się 22 maja o godzinie 20:00 czasu brytyjskiego. Tegoroczną stolicą Eurowizji będzie holenderski Rotterdam. Zanim dojdzie do finału, odbędą się kwalifikacje, w których weźmie udział 33 wykonawców. Tylko 17 z nich weźmie udział w finale Eurowizji. Półfinały odbędą się 18 i 20 maja. Oba półfinały oraz finał Eurowizji 2021 będzie można oglądać zarówno w polskiej telewizji, jak i w angielskim BBC.

Zwycięzcy Eurowizji w latach 1956-2019:

Kto wystąpi na Eurowizji 2021?

W tegorocznym finale zagwarantowane miejsce mają wykonawcy z Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch. Oprócz tych sześciu reprezentacji, z półfinałów zostanie wyłonionych jeszcze 17. W półfinałach Polskę będzie reprezentował Rafał Brzozowski z piosenką pod tytułem „The Ride”. Z kolei Wielką Brytanię będzie reprezentować James Newman z piosenką „Embers”.

Eurowizja 2021. Reprezentant Polski

Eurowizja 2021. Reprezentant UK

Największe legendy w historii Eurowizji

Warto wspomnieć, że wiele gwizd światowego formatu rozpoczęło swoją karierę właśnie występem na Eurowizji. Po udziale w Konkursie Piosenki Eurowizji sławę zdobili między innymi Julio Iglesias, ABBA czy Celine Dion.

Eurowizja 1988. Celine Dion

Eurowizja 1974. ABBA