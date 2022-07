Największe gafy Borisa Johnsona na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Zobacz, czy pamiętasz je wszystkie!

Fot. Getty

Boris Johnson zapowiedział pożegnanie się ze stanowiskiem premiera, a o schedę po nim trwa już w łonie Partii Konserwatywnej zagorzała walka. Przypomnijmy sobie zatem na koniec urzędowania Borisa Johnsona jego największe gafy z ostatnich trzech lat.

Boris Johnson dał się poznać jako przywódca tyleż charyzmatyczny, co czasami mało poważny i niejednokrotnie mijający się z prawdą. Kadencja Borisa Johnsona jako premiera Wielkiej Brytanii naznaczona była nierzadko gafami i kontrowersjami. Zebraliśmy dla Was kilka największych takich gaf – a zatem, przeżyjmy to jeszcze raz!

Boris Johnson wciąga królową Elżbietę II w konstytucyjny spór dotyczący przedłużenia kadencji parlamentu

Już na początku swojego urzędowania Boris Johnson zachował się co najmniej wątpliwie, zawieszając prace brytyjskiego parlamentu. Według części ekspertów premier zrobił to bezprawnie, okłamując jednocześnie królową Elżbietę II albo przynajmniej wprowadzając ją w błąd.

Boris Johnson bagatelizował początkowo zagrożenie związane z pandemią Covid-19

Boris Johnson początkowo niespecjalnie przejął się zagrożeniem związanym z wybuchem w Chinach pandemii Covid-19. Gdy świat zaczął reagować na zagrożenie, premier nie uczestniczył nawet w kluczowych dla kraju spotkaniach zespołu „Cobra”. Zamiast tego Johnson odwiedzał szpitale i bez niczego ściskał ludziom dłonie.

Boris Johnson zaczął w trakcie ważnego wystąpienia opowiadać Śwince Peppie

W trakcie spotkania z przedstawicielami Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego w Port of Tyne, w północnej Anglii, Boris Johnson pogubił się, czytając notatki i zaczął opowiadać przedsiębiorcom o swojej wizycie z synem w parku poświęconym Śwince Peppie (Peppa Pig World ). - Wczoraj pojechałem, jak wszyscy powinniśmy, do Peppa Pig World. Byłem zachwycony. To miejsce w moim stylu. Są tam bardzo bezpieczne ulice i dyscyplina w szkołach – w takich słowach premier zwrócił się do liderów biznesu na Wyspach.

Boris Johnson uczestniczył w imprezach organizowanych na Downing Street podczas surowych lockdownów

Tzw. afera partygate przynajmniej częściowo pogrążyła premiera, ponieważ społeczeństwo nie mogło mu wybaczyć, że w czasie obowiązywania surowych lockdowów w kraju, na Downing Street organizowane były regularne imprezy. Premier wraz z kanclerzem skarbu Rishim Sunakiem zostali za to co prawda ukarani przez policję grzywną, ale nie zmienia to faktu, że rządzący zwyczajnie zakpili w tym czasie ze społeczeństwa, stawiając się zdecydowanie ponad nim.

Boris Johnson został wybuczany na Platynowym Jubileuszu Królowej Elżbiety II

Brak zaufania do premiera i zdenerwowanie w związku z wypływaniem coraz to nowych skandali, Brytyjczycy dosyć dosadnie pokazali premierowi w trakcie Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Premier został wybuczany, gdy pojawił się na oficjalnych uroczystościach.

