Największe brytyjskie przedsiębiorstwo energetyczne podzieli się zyskami ze swoimi najuboższymi klientami

Fot. Getty

Jedno z brytyjskich przedsiębiorstw energetycznych ogłosiło szczodry gest w obliczu zbliżającej się ciężkiej finansowo zimy na Wyspach. W związku z przewidywanym dalszym gwałtownym wzrostem cen energii w UK, British Gas przekaże 10 proc. swoich zysków najuboższym klientom.

British Gas to największe brytyjskie przedsiębiorstwo energetyczne. Firma jest częścią grupy Centrica i specjalizuje się w wytwarzaniu i dystrybucji gazu i energii elektrycznej. W Anglii, Walii i Szkocji British Gas obsługuje obecnie około 20 milionów gospodarstw domowych.

British Gas przekaże 10 proc. zysków na pomoc najbiedniejszym klientom

W obliczu postępującego kryzysu kosztów życia w Wielkiej Brytanii i w związku ze spodziewanymi dalszymi podwyżkami cen energii w UK, największe brytyjskie przedsiębiorstwo energetyczne zdecydowało, że podzieli się częścią swojej marży z tymi klientami, którzy najgorszej radzą sobie z rosnącymi rachunkami.

British Gas ogłosiło, że przekaże 10 proc. swoich zysków, aby pomóc najuboższym klientom uporać się z wyższymi rachunkami za energię elektryczną i gaz. Spółka zapowiedziała, że ogłoszone wsparcie będzie obowiązywało aż do momentu, gdy kryzys energetyczny wygaśnie.

Jak w praktyce ma wyglądać wsparcie finansowe klientów British Gas? Zarząd Centrica poinformował, że tej jesieni przekaże 12 milionów funtów na specjalny fundusz pomocowy. Fundusz ma być zasilany kwotą 10 proc. zysków British Gas co sześć miesięcy aż do momentu, gdy sytuacja energetyczna nie „cofnie się do początku 2022 roku”. Z funduszu finansowane będą dotacje w wysokości od 250 do 750 funtów dla najuboższych klientów.

Szef Centrica, Chris O’Shea, w wypowiedzi cytowanej przez The Guardian, powiedział: „Jako odpowiedzialna firma chcemy robić więcej, aby wspierać naszych klientów w tym trudnym czasie. (…) Jesteśmy dumni, że stworzyliśmy pakiet wsparcia klientów o wartości ponad 25 milionów funtów, który będzie rósł”.

Przypomnijmy, że w piątek 26 sierpnia 2022 Ofgem opublikuje aktualizację limitu cen energii w UK. Przewidywania ekspertów jak na razie zgodnie wieściły kolejny gwałtowny wzrost średnich rocznych rachunków w UK.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!