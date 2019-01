Największa wpadka Ryanaira: Lot z London Stansted do Grecji, który miał trwać 3 godziny, zajął dobę! W sprawie interweniował nawet grecki rząd

Do nieprawdopodobnego wręcz chaosu doszło w Ryanairze, gdy lot z londyńskiego lotniska Stansted do Grecji, który miał trwać 3 godziny, wydłużył się do 24 godzin. Doszło nawet do interwencji greckiego rządu.

Mgła unosząca się nad lotniskiem w Salonikach w Grecji sprawiła, że samolot Ryanaira, który wystartował z lotniska Stansted w piątek i miał wylądować w Grecji, został przekierowany do Rumunii. Decyzja związana z wybraniem tak odległego lotniska rozwścieczyła dużo część z 200 pasażerów znajdujących się na pokładzie, jednak był to dopiero początek ich frustracji.

Ryanair zaproponował im następnie transport autobusowy z Rumunii do Grecji, który miał potrwać 8 godzin. 89 pasażerów nie zgodziło się na takie rozwiązanie mimo dużej presji ze strony irlandzkich linii oraz przetrzymania ich przez noc na lotnisku.

Rozwścieczeni pasażerowie skontaktowali się z dziennikarzami w Grecji oraz greckim rządem, dzieki czemu zorganizowano samolot innych linii, który odebrał ich z Rumunii. W konsekwencji 89 pasażerów wyleciało do greckich Salonik z Rumunii dopiero po godzinie 17 w sobotę, czyli po niemal całej dobie w podróży.

Ryanair przeprosił za zaistniałą sytuację i przekierowanie lotu, jednak twierdzi, że nie miał na tę decyzję wpływu. W oficjalnym oświadczeniu podano:

- Lot z London Stansted do Salonik (z 4 stycznia) został przekierowany do Timisoary (Rumunia) z powodu złych warunków pogodowych na greckim lotnisku. Samolot wylądował bez zakłóceń w Timisoarze, a pasażerom zaoferowano autobus do Salonik lub proszono ich o to, aby poczekali na następny dostępny lot. Tym, którzy zdecydowali się nie skorzystać z podróży autobusem, zaproponowano zakwaterowanie w hotelu. Ryanair szczerze przeprasza za przekierowanie lotu, jednak było to poza naszą kontrolą – brzmi oświadczenie.