Największa podwyżka stóp procentowych od 14 lat. Brytyjska gospodarka już znajduje się w recesji

Bank Anglii zdecydował się na dużą podwyżkę stóp procentowych ze 1,75 proc. do 2,25 proc. – najwyższego poziomu od 14 lat. I ostrzegł, że brytyjska gospodarka już znajduje się w recesji.

Bank Anglii podniósł stopy procentowe już siódmy raz z rzędu próbując w ten sposób – jak twierdzi - powstrzymać rosnące ceny. Ta decyzja podnosi koszty kredytów do najwyższego poziomu od 2008 roku, kiedy to brytyjski system bankowy stanął w obliczu załamania.

Wzrost stóp procentowych

Stopy procentowe rosły od grudnia wraz ze wzrostem kosztów utrzymania. Z kolei inflacja – tempo wzrostu cen – jest obecnie najwyższa od prawie 40 lat. Poziom 9,9 proc. jest pięć razy wyższy niż cel Banku Anglii na poziomie 2 proc. Ekonomiści twierdzą, że chociaż stopy procentowe są obecnie najwyższe od 14 lat, nadal są stosunkowo niskie według historycznych standardów.

Powszechnie przewiduje się również, że inflacja wzrośnie w październiku, pomimo interwencji rządu mającej na celu ograniczenie kosztów zużycia gazu i elektryczności.

Wzrost stóp procentowych o 0,5 punktu procentowego do 2,25 proc. był mniejszy niż spodziewali się ekonomiści. Niektórzy prognozowali, że Bank Anglii podniesie stopy procentowe o 0,75 punktu procentowego zgodnie z podobnymi ruchami Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego.

Podnoszenie stóp procentowych powoduje, że pożyczanie staje się droższe, co teoretycznie powinno zachęcić ludzi do mniejszego pożyczania i mniejszego wydawania pieniędzy, czyli do większego oszczędzania. Niestety istnieje jednak ryzyko, że może to opóźnić wzrost szkodząc tak naprawdę gospodarce.

Brytyjska gospodarka już jest w recesji

Komitet Polityki Pieniężnej (MPC) Banku Anglii, który ustala stopy procentowe, twierdzi, że brytyjska gospodarka już znajduje się w recesji. Recesję definiuje się jako sytuację, w której gospodarka kurczy się przez dwa kolejne kwartały.

