Największa kumulacja w historii Euromillions wciąż do zgarnięcia. Pula wygranej sięgnęła 175 milionów funtów!

Największy jackpot w historii Euromillions wciąż jest to wygrania.

Największy jackpot w historii wciąż jest do zgarnięcia. W loterii Euromillions w piątek będzie można wygrać historycznie wysoką kumulację, która sięgnęła 175 milionów funtów, ponieważ we wcześniejszym losowaniu nikt nie zdobył głównej nagrody.

We wtorkowym losowaniu jackpot Euromillions aż szesnaście osób wygrało 11 680 funtów, ale głównej nagrody nie trafił nikt. Wyniki losowania Euromillions we wtorek były następujące: 01, 04, 21, 24, 46. Natomiast w losowaniu Lucky Star padły liczby: 02, 12.

Największa w historii kumulacja w Euromillions

W związku z tym, że we wtorkowym losowaniu główna nagroda przepadła, w losowaniu w piątek czeka nas historycznie wysoka kumulacja, jakiej w Euromillions jeszcze nie było. Do zgarnięcia będzie 175 MILIONÓW funtów. Jeśli znajdzie się szczęśliwiec, któremu uda się wygrać główną nagrodę w piątek, znajdzie się on na szczycie listy najbogatszych osób, które wygrały w National Lottery. Aktualny rekordzista zwyciężył w ubiegłym roku, zgarniając 170 milionów funtów.

Główna wygrana nie padła również w ostatnim losowaniu loterii Thunderball, gdzie na zwycięzcę czekało 500 000 funtów. Wyniki losowania National Lottery Thunderball były następujące: 14, 24, 21, 10, 26. Liczba Thunderball to 12.