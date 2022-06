Najważniejszy posiłek dnia. Śniadanie, obiad czy może jednak kolacja?

Czy śniadanie to naprawdę najważniejszy posiłek dnia?

Który posiłek w ciągu dnia jest najważniejszy i dlaczego? Eksperci do spraw zdrowego żywienia i zbilansowanej diety rozwiewają wątpliwości.

Jedną z najpopularniejszych obiegowych opinii na temat zdrowego żywienia stanowi przekonanie, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Choć wiele przemawia za tym, że jest to prawda, to sprawa okazuje się jednak nieco bardziej skomplikowana. Tak naprawdę bowiem każdy posiłek w ciągu dnia jest bardzo ważny, ale o ile pominięcie lub czasowe przesunięcie obiadu albo kolacji nie ma tak dużego znaczenia dla organizmu, to niestety w przypadku śniadania istnieją pewne reguły, których lepiej przestrzegać - jeżeli chce się zacząć dobrze dzień i dostarczyć organizmowi odpowiednią dawkę energii i dobrego samopoczucia.

Jak powinno wyglądać zdrowe śniadanie? Czym się kierować planując ten posiłek? Dlaczego warto jeść śniadanie codziennie? Oto, co radzą eksperci z My fit Food - polskiej restauracji w Londynie, specjalizującej się w zbilansowanych planach dietowych, dostarczającej zestawy posiłków pod wskazany adres w brytyjskiej stolicy.

Najważniejszy posiłek dnia. Jak powinno wyglądać śniadanie?

„Śniadanie powinno stanowić od jednej czwartej do nawet niemal jednej trzeciej całej dziennej porcji kalorii, jaką dostarczymy organizmowi w ciągu 24 godzin. Przykładowo, jeśli z planu naszej diety wynika, że danego dnia przyjmiemy posiłki o łącznej wartości kalorycznej 1800 kcal, to śniadanie powinno mieć około 450-540 kcal” - podpowiada nasz Tomasz Sagan, ekspert ds. zdrowej diety z My Fit Food.

Co konkretnie powinno się znaleźć na śniadaniowym talerzu? Co najlepiej jeść rano? Śniadanie powinno zawierać produkty bogate w wysokiej jakości białko oraz tłuszcze, a także w witaminy i składniki mineralne. Warto zatem pamiętać o produktach zbożowych, wzbogaconych mlekiem lub jogurtem i owocami, wskazane są także jajka. Przykładowo, dobrym śniadaniem będzie owsianka z dodatkiem malin, borówek i czystego kakao, osłodzona odrobiną miodu.

Inną ważną zasadą jest to, aby śniadanie spożyć nie później niż 2 godziny po przebudzeniu. „Jest to ważne dla uzyskania optymalnego pobudzenia organizmu, a także wpływa na utrzymanie wysokiego poziomu koncentracji i funkcjonowania pamięci w ciągu dnia” - wyjaśnia nasz ekspert z My Fit Food.

Dlaczego warto jeść śniadanie?

Dlaczego śniadanie jest takie ważne? Najnowsze badania wskazują, że codzienne jedzenie śniadania wiąże się z licznymi wymiernymi korzyściami dla naszego zdrowia i samopoczucia. Wśród najważniejszych benefitów codziennego jedzenia śniadania Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej wymienia przede wszystkim:

niższe ryzyko chorób takich jak: nadciśnienie (16 proc. niższe ryzyko zachorowania w porównaniu do osób jedzących śniadanie trzy razy w tygodniu), zespół metaboliczny (18 proc.), cukrzyca typu II (19 proc.) czy otyłość (20 proc.)

pozytywny wpływ na zdolność do koncentracji uwagi i uczenia się, funkcjonowanie pamięci i ogólne funkcjonowanie intelektualne w ciągu dnia

pozytywny wpływ na rozkład przyjmowanego pokarmu w ciągu dnia: pomijanie śniadania zwiększa wielkość posiłków późniejszych, a przecież nie od dziś wiadomo, że zdrowsze jest spożywanie mniejszych porcji jedzenia, ale częściej (najkorzystniej jest spożywać dziennie 4-5 posiłków co 3-4 godziny, a także zachować „post” przez 8 godzin na dobę, aby zmniejszyć liczbę przekąsek w ciągu dnia i utrzymać odpowiedni poziom cukru we krwi oraz zapobiegać tyciu).

„Codzienne jedzenie śniadania jest bardzo istotne zarówno ze względu na utrzymanie orgnizmu i umysłu w dobrej kondycji, ale także ze względu na zachowanie odpowiedniego poziomu energii w ciągu całego dnia. Odpowiednio skomponowane śniadanie zapewni nam przez wiele godzin dobre samopoczucie i umożliwi sprawne funkcjonowanie w pracy, poprzez wzmocnienie koncentracji i pamięci. Warto zatem zadbać szczególnie o ten posiłek w ciągu dnia” - podsumowuje Tomasz Sagan z My Fit Food.

